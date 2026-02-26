聽新聞
國民黨竹縣初選 徐欣瑩、陳見賢籲勿內鬥

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
立委徐欣瑩黨員投票是1號、副縣長陳見賢是2號。記者郭政芬／攝影
國民黨新竹縣長提名之爭，立委徐欣瑩、副縣長陳見賢昨進行第三次協調，因雙方無共識確定採黨內機制「七三制」（民調七成、黨員投票三成）結果為提名方式。

2026九合一選舉

徐欣瑩呼籲雙方避免互相攻擊，真正對手是民進黨，陳見賢陣營回應期盼言行一致、說到做到。

昨天第三次協調，由國民黨新竹縣黨部主委邱國樑、中央提名協調小組代表、副秘書長李哲華共同主持，歷時近三個小時討論。李哲華說，會中氣氛和諧，因徐欣瑩、陳見賢兩名參選人未有共識，因此將採七三制決定提名人，訂於三月廿五日至廿七日進行民調、黨員投票於三月廿八日舉行。

「民調對比主要對手以民進黨鄭朝方為主，目前評估他是最有力的對手。」李哲華也提到，七三制初選辦法行之有年，兩年前費鴻泰徐巧芯立委初選也採相同制度，此為黨內良性競爭。選務單位會秉持公平、公正、公開，併計民調與黨員投票成績後，三月廿八日當天即可產生提名人選。

昨天協調會，徐欣瑩與陳見賢也分別抽出黨員投票號次各為一號、二號。徐欣瑩說，自己始終主張採全民調方式，這最能代表最強且最廣大的民意基礎。不過，由於陳見賢不同意全民調方案，只要有一方未達共識，便須回歸黨內既定機制。她期盼這場初選雙方自我節制，避免黨內互鬥。

陳見賢說，各方協調時均高度尊重初選機制與相關程序，並充分交換意見，體現政黨民主的精神。面對初選，他始終懷抱初心，提出具體可行的縣政願景與政見，將民生需求置於最重要位置。

對於徐欣瑩呼籲「不要黨內互鬥」，陳見賢發言人田芮熙回應，這段時間以來，陳見賢承受各種攻擊；既然對方已公開承諾停止攻擊，也期盼能言行一致，說到做到。

陳見賢 徐欣瑩 機制 李哲華 鄭朝方 費鴻泰 徐巧芯

相關新聞

藍白有共識…新北、宜蘭 民調整合最強候選人

新北、宜蘭都將展開藍白民調整合，北市副市長李四川昨說，待辭去北市職務後，才會開始後續新北市長選舉工作，藍白合部分就交由黨...

國民黨備戰九合一 鄭麗文：3月完成9成提名

迎戰年底九合一選舉，國民黨主席鄭麗文昨天表示，預計三月會順利完成全台至少九成黨內提名，接下來會確認與民眾黨的合作機制，呈...

蔣萬安幫白營小雞站台？北市黨部：有機會

二○二六選舉藍白合，民眾黨在北市每區各提一席，外界關注市長蔣萬安是否幫民眾黨站台？蔣受訪表示，尊重市黨部規畫。市黨部主委...

遭民進黨停權 撤銷初選資格 陳怡君：往前衝 綠營憂選情添變

民進黨中執會昨天審定直轄市議員參選資格，北市中山、大同現任議員陳怡君涉助理費案，遭停權兩年半，也被取消初選資格，該選區仍...

避談「玉皇大帝說3月要翻身」 楊瓊瓔今同框江啟臣龍井拜天公

今天是正月初九「天公生」，爭取國民黨台中市長提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔下午同框龍井區三陽玉府天宮拜天公，並參與...

