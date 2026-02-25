快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委楊瓊瓔（左二）與立法院副院長江啟臣（右二）今同框赴龍井三陽玉府天宮拜天公、參與贈匾活動。記者黃仲裕／攝影
立委楊瓊瓔（左二）與立法院副院長江啟臣（右二）今同框赴龍井三陽玉府天宮拜天公、參與贈匾活動。記者黃仲裕／攝影

今天是正月初九「天公生」，爭取國民黨台中市長提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔下午同框龍井區三陽玉府天宮拜天公，並參與贈匾儀式、拋壽桃。楊瓊瓔曾被造謠「玉皇大帝說3月要翻身」，今被問及是否尊奉天公？楊瓊瓔低調，並未說明與玉皇大帝因緣。

江啟臣、楊瓊瓔陷入提名僵局，日前有媒體人爆料指「楊瓊瓔去問玉皇大帝，稱她3月會有轉機、要翻身」，楊瓊瓔回擊「造謠的人根本是在侮辱神明，太離譜啦！」楊瓊瓔今被問及是否尊奉天公？她低調稱，最大的玉皇大帝廟在清水區、還沒蓋好，也對於三陽玉府天宮長187公分的「大龍香」感興趣，未說明與玉皇大帝因緣。

三陽玉府天宮下午2時舉辦贈匾儀式，並由明華園總團演出「獅子王」。台中市副市長鄭照新代替市長盧秀燕贈匾「昊天開泰」，明華園總團當家台柱孫翠鳳陪同，江啟臣、楊瓊瓔從舞台拋壽桃給觀眾，祝福新年快樂、國泰民安、馬上幸福。

楊瓊瓔說，民眾在正月初九前一晚就擠滿三陽玉府天宮廟埕，要來拜天公，向天公許願一定會達陣。江啟臣表示，今天是天公生，趕來發紅包人潮非常多，希望新年大家都能平安順利，天公絕對會保佑大家。

立委楊瓊瓔（左二）與立法院副院長江啟臣（右四）今同框赴龍井三陽玉府天宮拜天公、拋壽桃。記者黃仲裕／攝影
立委楊瓊瓔（左二）與立法院副院長江啟臣（右四）今同框赴龍井三陽玉府天宮拜天公、拋壽桃。記者黃仲裕／攝影
立委楊瓊瓔（左）與立法院副院長江啟臣（右）今同框赴龍井三陽玉府天宮拜天公。記者黃仲裕／攝影
立委楊瓊瓔（左）與立法院副院長江啟臣（右）今同框赴龍井三陽玉府天宮拜天公。記者黃仲裕／攝影

楊瓊瓔 江啟臣

避談「玉皇大帝說3月要翻身」 楊瓊瓔今同框江啟臣龍井拜天公

