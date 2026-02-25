脫黨參選？陳怡君涉案停權初選資格遭撤銷 本人2句話表態

民進黨今審定直轄市議員參選資格，北市中山、大同現任議員陳怡君因涉助理費案遭停權，也被取消初選資格，但該選區仍是「6搶4」需進行初選民調，至於被問到是否會脫黨參選，陳僅表示「出門是為了回家，沒傘的孩子只能勇敢往前衝」，會繼續努力，似乎也暗示年底選舉不會缺席，也為該區選情添上變數。

陳怡君涉詐領助理費、收賄，遭判7年10月徒刑。民進黨廉政會日前開會決議，將陳停權2年6個月，僅管當時陳在開會前就已前往北市黨部完成初選登記，不過民進黨中執會今天審定直轄市議員參選資格，認定陳涉助理費案，撤消其參選資格，也會將參與初選的登記費、民調費都退還。

而北市第四選區（中山大同）民進黨內初選從「7搶4」變成「6搶4」仍然激烈，包含現任議員顏若芳、林亮君，王世堅子弟兵賴俊翰、前立委何志偉子弟兵朱政騏、謝長廷前幕僚林子揚、新潮流幕僚李偉民之子李立聖。

面對無法參加初選，外界也好奇陳怡君是否會繼續參選，陳僅表示，「出門是為了要回家，沒有傘的孩子只能勇敢往前衝。」強調會繼續在地方上繼續努力。