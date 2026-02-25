點名徐嶔煌曾酒駕選議員沒事 賴苡任：新潮流國王人馬無所謂？

民進黨中執會今天審定直轄市議員參選資格，部分人因事涉爭議，撤銷初選資格。國民黨前副發言人賴苡任在臉書上點名媒體人徐嶔煌，曾被抓到酒駕，徐欲參選台北市議員，被外界認為是新潮流派系，若徐不需因酒駕退選，是否證明民進黨內出現兩套標準，國王人馬、派系正確，酒駕也無所謂？

民進黨中執會今審定直轄市議員參選資格，台北市議員陳怡君涉助理費案，遭停權2年半；台南市議員參選人謝秉舟涉性騷案；高雄市議員參選人黃偵琳酒駕退選，民進黨確定撤銷3人的參選資格，也會將參與初選的登記費、民調費都退還。

賴苡任今在臉書點名，徐嶔煌2015年曾因酒駕肇事，酒測值高達0.67，鬧上媒體版面，辭去台北市廉政委員。他表示，近日黃偵琳因酒駕肇事被起底後，上至賴清德、陳其邁、賴瑞隆、王義川等人，下至民進黨支持者，皆喊出｢酒駕就是退選」、「民進黨就是高標準」等語，而黃也因此決定退選止血。

賴苡任說，套一句王義川說的：「酒駕是民進黨的天條，不能觸犯，所以不適合擔任民意代表」。徐嶔煌在表態投入初選時，就已經知道自己有酒駕前科，不僅沒有自我要求，甚至在黃偵琳事件後，選擇神隱消失，不願用同樣的標準面對酒駕前科。

賴苡任強調，更離譜的是王義川，在節目上言之鑿鑿，頭頭是道，卻在近日與徐嶔煌合體掃街，在街頭拜託民眾支持徐嶔煌，豈不是「一邊罵酒駕，一邊挺酒駕」，嘴上譴責酒駕，但身體力行支持酒駕。

賴苡任質疑，徐嶔煌被外界認為是新潮流派系，若徐嶔煌不需要因為酒駕而退選，是否證明民進黨內出現兩套標準，只要是國王人馬、派系正確，即便酒駕也無所謂，一定挺到底？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康