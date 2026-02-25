北市推育兒減少工時計畫 江啟臣和楊瓊瓔都提自己政見

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣（右三）與立委楊瓊瓔（右二），都爭取國民黨提名參選下屆台中市長。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣（右三）與立委楊瓊瓔（右二），都爭取國民黨提名參選下屆台中市長。記者游振昇／攝影

台北市長蔣萬安宣布今年3月1日開始，台北市要領先全國，推動「育兒減少工時計畫」，針對家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每天可以少一小時的工作，減少的工資將由市府提供八成補助；想選台中市長的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔，都提出自己的育兒參選政見。

2026九合一選舉

立法院副院長江啟臣表示，少子化是嚴峻的國安危機，如果我們繼續無作為，問題永遠無法改善。他高度認同台北打破現狀的勇氣與嘗試；未來台中也會因地制宜，找出最適合在地產業與家庭的因應方式，成為爸媽最強的後盾。

立委楊瓊瓔表示，設置24小時全日臨時托育服務。現代家長在育兒過程中的辛勞與壓力，尤其是雙薪家庭與輪班家長，更需要彈性、可靠的托育後盾。楊瓊瓔強調，24小時臨托不只是托育服務，更是讓爸媽在關鍵時刻「有人可以接手」，成為父母最實在可靠的育兒隊友，讓家長不再徬徨奮戰。

她說要推動祖父母帶孫津貼，鼓勵家中長輩參與育兒、支持家庭內照顧模式。楊瓊瓔認為，祖父母帶孫不僅辛苦，更需要肯定與支持，若能提供育兒津貼作為實質後盾，不僅能減輕家庭負擔，也能讓長輩更有動力參與照顧；由自家人照顧孩子，父母定能更安心。

育兒津貼 楊瓊瓔 江啟臣 育兒

