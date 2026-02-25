計程車運將400元贊助選新北 李四川還原始末
立法院新會期昨開議，立法院長韓國瑜在新春團拜致詞時透露，台北市副市長李四川年節期間搭計程車，被司機贊助400元選新北市長。李四川今受訪表示，當時有說不行，票投給他就好。
2026九合一選舉
韓國瑜昨曝，李四川過年搭計程車被運將捐400元贊助參選新北市長，讓他萬分感動。
李四川今出席道安會報時受訪說，過年期間坐上車搭車本來是三百多元，他拿四百元給司機，和司機說過年就不用找錢。計程車司機就回頭說，「誒！川伯，這四百元給你拿去選舉。」他說不行不行，票投給我就好。
