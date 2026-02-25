藍竹縣長初選「七三制」徐欣瑩籲停攻擊 陳營：盼能言行一致、說到做到

新竹縣長選舉將在年底登場，今天進行第3次協調，立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢因雙方因無共識，即採黨內機制「37制」（黨員投票30%、民調70%）的結果做為提名方式。徐欣瑩呼籲，接下來盼雙方自我節制，避免互相攻擊，真正的對手是民進黨。陳見賢則表示面對初選，他始終懷抱初心，將持續推動各項基礎建設。

徐欣瑩表示，她始終主張採全民調方式，認為這最能代表最強且最廣大的民意基礎。不過，由於陳見賢不同意全民調方案，只要有一方未達共識，便須回歸黨內既定機制。竹縣過往未曾辦理過此類初選，缺乏實務經驗，相關作業也相當繁複，因此今天協調會歷時甚久，主要在於將各項執行細節逐一確認清楚。

徐欣瑩呼籲，盼雙方自我節制，避免在黨內互相攻擊，這也是所有國民黨員與支持者共同的期待。希望此次初選能在陽光下進行，杜絕黑箱與舞弊疑慮。從今天協調會結束後開始，她期盼這場初選在新竹縣能以公平公正、公開透明的方式展開，尊重全體縣民的期待，讓外界看見國民黨健全的初選制度。她也強調，真正的對手是民進黨，盼自今日起成為國民黨重新出發的起點，也是她為新竹縣全力奮鬥的開始。

陳見賢指出，自己在黨員投票中抽到「2號」，象徵勝利，也是一個好的開始。協調過程中，各方對初選機制與相關程序均表達高度尊重，並充分交換意見，體現政黨民主的精神。面對初選，他始終懷抱初心，提出具體可行的縣政願景與政見規畫，將民生需求置於最重要的位置，並持續推動各項基礎建設。

對於徐欣瑩呼籲「不要黨內互鬥」，陳見賢發言人田芮熙回應，這段時間以來，陳見賢承受各種攻擊。既然對方已公開承諾停止攻擊，也期盼能言行一致，說到做到。

她強調，真正的陽光初選，應建立在對制度的遵守與對同黨同志的尊重之上。新竹縣需要的是穩健、誠實、尊重體制的領導者，呼籲各方回歸政策政見討論，共同守護制度，展開公平、公正、公開的民主初選程序。