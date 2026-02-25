藍竹縣長初選拍板「七三制」 徐欣瑩盼不再互打迎新的開始

國民黨新竹縣長初選確定採「七三制」，國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩認為，全民調最能代表民意，但因另一參選人不希望全民調，所以回到「七三制」；不過，大家真正對手是民進黨，期待今日協調會後是國民黨新的開始，大家相互約束、不再互打，來場公平公開的初選。

外界關注國民黨縣市長人選提名進度，尤其是先前就黨內競爭激烈的新竹縣，今天進行第3次提名協調，國民黨副秘書長李哲華說明，由於兩位參選人未達成共識，將採「民調七成、黨員投票三成」方式決定最終提名人，民調由2人共挑3家民調公司執行，訂於3月25日至27日進行。

徐欣瑩說明，新竹縣長初選受全國矚目，中央及地方黨部幹部及工作人員都相當辛苦，對此表達致意。至於初選辦法，她主張全民調，因為最能代表廣大民意，但新竹縣黨部前主委陳見賢表達不希望全民調，所以將回到初選「七三制」，也希望協調會後是國民黨新的開始。

徐欣瑩指出，過去新竹縣都沒有辦過七三制黨內初選，不但沒有舉辦經驗，也要耗費較多經費。對於接下來的初選，她同時也期盼雙方都能夠相互約束、不要再黨內互打、停止攻擊，因為這個是所有國民黨員以及國民黨的支持者所期盼的。