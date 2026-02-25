快訊

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

藍竹縣長初選拍板「七三制」 徐欣瑩盼不再互打迎新的開始

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨新竹縣長初選採「七三制」，立委徐欣瑩黨員投票是1號、副縣長陳見賢是2號。記者郭政芬／攝影
國民黨新竹縣長初選採「七三制」，立委徐欣瑩黨員投票是1號、副縣長陳見賢是2號。記者郭政芬／攝影

國民黨新竹縣長初選確定採「七三制」，國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩認為，全民調最能代表民意，但因另一參選人不希望全民調，所以回到「七三制」；不過，大家真正對手是民進黨，期待今日協調會後是國民黨新的開始，大家相互約束、不再互打，來場公平公開的初選。

2026九合一選舉

外界關注國民黨縣市長人選提名進度，尤其是先前就黨內競爭激烈的新竹縣，今天進行第3次提名協調，國民黨副秘書長李哲華說明，由於兩位參選人未達成共識，將採「民調七成、黨員投票三成」方式決定最終提名人，民調由2人共挑3家民調公司執行，訂於3月25日至27日進行。

徐欣瑩說明，新竹縣長初選受全國矚目，中央及地方黨部幹部及工作人員都相當辛苦，對此表達致意。至於初選辦法，她主張全民調，因為最能代表廣大民意，但新竹縣黨部前主委陳見賢表達不希望全民調，所以將回到初選「七三制」，也希望協調會後是國民黨新的開始。

徐欣瑩指出，過去新竹縣都沒有辦過七三制黨內初選，不但沒有舉辦經驗，也要耗費較多經費。對於接下來的初選，她同時也期盼雙方都能夠相互約束、不要再黨內互打、停止攻擊，因為這個是所有國民黨員以及國民黨的支持者所期盼的。

徐欣瑩表示，希望這一場可以是一個陽光、沒有黑箱舞弊的初選，期望今天協調完後，新竹縣舉辦一場公平、公正、公開、透明的初選，因為這是尊重新竹縣全體縣民，也必須讓民眾都能看到。真正對手是民進黨，國民黨今天起是一個新的開始，也是她為新竹縣奮鬥的開始。

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩。圖／徐欣瑩國會辦公室提供
國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩。圖／徐欣瑩國會辦公室提供

全民調 新竹 國民黨 徐欣瑩

延伸閱讀

團拜與陳見賢互動冷 徐欣瑩致詞「與大家一起打拚縣政」引關注

藍營新竹縣長激戰！蔣萬安合體徐欣瑩 陳見賢團隊：互相拜年很好

蔣萬安合體徐欣瑩拜年 祝福2026「萬事安欣」力挺意味濃厚

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

相關新聞

2026縣市長提名進度 鄭麗文：3月至少完成九成提名作業

迎戰2026縣市長選舉，國民黨主席鄭麗文今天表示，全台至少九成黨內提名，預計3月都會順利推動完成，接下來會確認與民眾黨合...

新竹縣長初選採「73制」拍板3月28日揭曉人選 民調對比鄭朝方為對手

新竹縣長選舉將在年底登場，黨內初選提名紛擾不斷，今天進行第3次協調，雙方因無共識，即採黨內機制「73制」（黨員投票30%...

新北市長藍白合李四川、黃國昌誰出線？謝國樑：規則要能夠服人

國民黨主席鄭麗文昨表示會在適當時機完成在中常會徵召台北市副市長李四川參選新北市長的程序，同時也會展開藍白合作的平台與遊戲...

計程車運將400元贊助選新北 李四川還原始末

立法院新會期昨開議，立法院長韓國瑜在新春團拜致詞時透露，台北市副市長李四川年節期間搭計程車，被司機贊助400元選新北市長...

藍竹縣長初選「七三制」徐欣瑩籲停攻擊 陳營：盼能言行一致、說到做到

新竹縣長選舉將在年底登場，今天進行第3次協調，立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢因雙方因無共識，即採黨內機制「37制」（黨員...

藍竹縣長初選拍板「七三制」 徐欣瑩盼不再互打迎新的開始

國民黨新竹縣長初選確定採「七三制」，國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩認為，全民調最能代表民意，但因另一參選人不希望全民調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。