聽新聞
0:00 / 0:00
鄭麗文：這個月會完成90%縣市長提名 之後就是藍白合
國民黨主席鄭麗文，今在中常會中說明提名及藍白整合進度。2026年九合一選舉將於年底投票，國民黨主席鄭麗文今天在中常會上發表談話時提到，這個月會完成90%縣市長提名，之後就是藍白合，希望2026全黨上下一心，只能贏不能輸。
2026九合一選舉
鄭麗文首先表達非常感謝台北市長蔣萬安在輝達簽約上終於順利完成，副市長李四川談得很辛苦，讓北市府交出亮麗成績單。對於簽約後，李四川隨即宣布參選新北市的決心與意願，她也非常感謝新北市長侯友宜、副市長劉和然，讓新北市人選過年前就底定，接下來黨中央很快就會完成正式徵召提名程序。
鄭麗文指出，藍白合部分，包括新北市、宜蘭縣、嘉義市，嘉義市國民黨人選也已經底定，很快就會在中常會上完成提名程序，表示「雙方智庫從我上任以來就密集地在討論有關2026藍白合的共同政見、願景，未來也會很快向各位宣布。」
對於外島的金門、澎湖部分，鄭麗文表示感謝副主席李乾龍、季麟連幫忙多方溝通，一切也大致底定，很快就會在中常會通過人選與提名作業。至於新竹市部分，國民黨則確認現任優先，支持市長高虹安競選連任，這個月會完成90%提名，之後就是藍白合，希望2026全黨上下一心，只能贏不能輸。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。