鄭麗文：這個月會完成90%縣市長提名 之後就是藍白合

國民黨主席鄭麗文，今在中常會中說明提名及藍白整合進度。2026年九合一選舉將於年底投票，國民黨主席鄭麗文今天在中常會上發表談話時提到，這個月會完成90%縣市長提名，之後就是藍白合，希望2026全黨上下一心，只能贏不能輸。

鄭麗文首先表達非常感謝台北市長蔣萬安在輝達簽約上終於順利完成，副市長李四川談得很辛苦，讓北市府交出亮麗成績單。對於簽約後，李四川隨即宣布參選新北市的決心與意願，她也非常感謝新北市長侯友宜、副市長劉和然，讓新北市人選過年前就底定，接下來黨中央很快就會完成正式徵召提名程序。

鄭麗文指出，藍白合部分，包括新北市、宜蘭縣、嘉義市，嘉義市國民黨人選也已經底定，很快就會在中常會上完成提名程序，表示「雙方智庫從我上任以來就密集地在討論有關2026藍白合的共同政見、願景，未來也會很快向各位宣布。」