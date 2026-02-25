快訊

史上最長國情咨文！川普啟動展銷模式高喊「贏太多」：好戲還在後頭

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

2026縣市長提名進度 鄭麗文：3月至少完成九成提名作業

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今天表示，全台至少九成黨內提名，預計三月都會順利推動完成，接下來會確認與民眾黨合作機制，呈報中常會通過。記者林俊良／攝影
迎戰2026縣市長選舉，國民黨主席鄭麗文今天表示，全台至少九成黨內提名，預計3月都會順利推動完成，接下來會確認與民眾黨合作機制，呈報中常會通過；至於藍白合作共同政見與願景，農曆年前已有非常詳細的腹案討論，很快會和民眾黨共同對外宣布。

2026九合一選舉

鄭麗文今在中常會指出，感謝台北市長蔣萬安順利完成輝達簽約，北市府交出非常亮麗的成績單，感謝副市長李四川在簽約後隨即宣布參選決心與意願，也感謝新北市長侯友宜與副市長劉和然，新北市長人選農曆年前已底定，接下來很快會在中常會完成正式徵召提名程序。

此外，外島部分，鄭麗文表示，副主席李乾龍、季麟連與副秘書長李哲華很辛苦，飛了很多趟金門、澎湖，幫忙多方溝通協調，一切已大致底定，很快會在中常會通過人選徵召提名作業。

至於大家關切的新竹縣已如期展開初選進程；台中市部分，也在年前於台中市黨部完成雙方溝通協調，關於內參民調的細節已有共識，都會順利推動。兩縣市會在三月底完成黨內提名。

目前涉及藍白合的縣市包括宜蘭、新北、嘉義市，鄭麗文說，除了新竹市已確認共同支持現任市長高虹安，宜蘭縣馬上要進入內參民調階段，本月底會確定人選；嘉義市人選已大致底定，很快會在中常會完成提名程序，希望這三縣市能在同一時間於中常會完成徵召。

鄭麗文表示，感謝藍白兩黨秘書長對合作事宜不斷積極密切溝通協調，國民黨會開始和民眾黨展開作業，確認兩黨合作機制，也會陳報到中常會通過。另外，有關2026年藍白合作共同政見與願景，農曆年前已有非常詳細的腹案討論，希望選個時間和民眾黨共同對外宣布。

鄭麗文說，國民黨會繼續按照既定行程與遊戲規則，一步步推動所有縣市提名，之後就戰鬥位置，全黨上下一心，這次只能贏不能輸，也希望所有在野和關心台灣未來人民的力量都能勇敢站出來，萬馬奔騰，馬到成功。

中常會 藍白合 鄭麗文

2026縣市長提名進度 鄭麗文：3月至少完成九成提名作業

