快訊

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

十五五開局如何影響台灣？一文盤點福建2026對台政策

新竹縣長初選採「73制」拍板3月28日揭曉人選 民調對比鄭朝方為對手

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
立委徐欣瑩黨員投票是1號、副縣長陳見賢是2號。記者郭政芬／攝影
立委徐欣瑩黨員投票是1號、副縣長陳見賢是2號。記者郭政芬／攝影

新竹縣長選舉將在年底登場，黨內初選提名紛擾不斷，今天進行第3次協調，雙方因無共識，即採黨內機制「73制」（黨員投票30% 民調70%）的結果做為提名方式，預計將於3月25、26、27日這3天進行民調，並於3月28日進行黨員投票，結束後當天即可產生正式提名的候選人。

2026九合一選舉

國民黨新竹縣長人選今天早上10點進入第3次協調，由新任縣黨部主委邱國樑、中央提名協調小組代表、副秘書長李哲華共同主持，這次協調長達近3個小時，雙邊討論相當激烈。

對此，李哲華表示，由於兩位參選人未達成共識，將採「民調7成、黨員投票3成」的方式決定最終提名人，今天氣氛非常和諧，民調由2位候選人共同挑選的3家民調公司執行，訂於3月25日至27日進行；黨員投票則安排在3月28日當天舉行。投票結束後，民調結果將在公開場合拆封統計，併計兩項成績後，正式提名候選人，選務單位會秉持公平、公正、公開的方式進行。

針對民調對比的方式，李哲華指出，本次民調對比的主要對手仍以民進黨鄭朝方為主，黨內目前評估，他應該是選情中最有力的對手。針對黨員投票相關作業流程已採納參選人建議，將各方可派駐投票所的監察員名額，由原本每方1人增為2人，強化選務監督機制，讓流程更為完備。

針對外界關注竹縣選情競爭激烈，是否造成黨內分裂疑慮？李哲華回應，這套初選辦法行之有年，像是2年前費鴻泰與徐巧芯的立委初選也是同樣制度。雖然有競爭，但都是黨內良性競爭。只要大家愛這個黨、愛這個國家，選後自然會團結一致，黨中央對兩位參選人皆有信心。

民調 投票 李哲華

延伸閱讀

誣陷徐巧芯組網軍跟拍潑髒水 「無良公關」管理員判刑6月褫奪公權2年

周刊爆料藍營台中「姐弟之爭」楊逼江妥協 楊瓊瓔駁斥要求下架

新北整合完成 國民黨：3月再與李四川討論提名事宜

夫妻決裂！徐巧芯大姑現身「切割」丈夫杜秉澄 親曝已郵寄離婚協議書

相關新聞

新竹縣長初選採73制 拍板3月28日揭曉人選 民調對比鄭朝方為對手

新竹縣長選舉將在年底登場，黨內初選提名紛擾不斷，今天進行第3次協調，雙方因無共識，即採黨內機制「73制」（黨員投票30%...

提出新北低碳交通政策 黃國昌：4年增設50公里市區自行車道

民眾黨新北市長參選人黃國昌今日舉辦「向哥本哈根看齊 新北向前騎！新北低碳交通新藍圖」記者會，黃國昌提出政見，未來4年增設...

新北市長藍白合李四川、黃國昌誰出線？謝國樑：規則要能夠服人

國民黨主席鄭麗文昨表示會在適當時機完成在中常會徵召台北市副市長李四川參選新北市長的程序，同時也會展開藍白合作的平台與遊戲...

松信新人6搶2激戰 跟母雞參拜黏緊緊…蔣萬安這樣說

北市長蔣萬安上午赴松山奉天宮新春參拜，由於國民黨在松信初選激烈，今小雞緊貼蔣萬安參拜拚出線，媒體問蔣是否介入關心？讓一旁...

黃偵琳因酒駕爭議退選！黃國昌：規範比綠嚴格10倍涉刑責絕不提名

民進黨高雄市議員擬參選人黃偵琳爆發酒駕爭議，決定退出左楠區市議員初選。民眾黨主席黃國昌今受訪表示，民眾黨對酒駕零容忍，規...

幫白小雞站台…蔣萬安說話了 黨部：適當時機有同台機會

2026選舉藍白合，民眾黨在北市每區各提一席，外界關注，接下來市長蔣萬安是否幫民眾黨站台？蔣今受訪表示，尊重市黨部規畫；...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。