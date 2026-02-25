新竹縣長初選採「73制」拍板3月28日揭曉人選 民調對比鄭朝方為對手

新竹縣長選舉將在年底登場，黨內初選提名紛擾不斷，今天進行第3次協調，雙方因無共識，即採黨內機制「73制」（黨員投票30% 民調70%）的結果做為提名方式，預計將於3月25、26、27日這3天進行民調，並於3月28日進行黨員投票，結束後當天即可產生正式提名的候選人。

國民黨新竹縣長人選今天早上10點進入第3次協調，由新任縣黨部主委邱國樑、中央提名協調小組代表、副秘書長李哲華共同主持，這次協調長達近3個小時，雙邊討論相當激烈。

對此，李哲華表示，由於兩位參選人未達成共識，將採「民調7成、黨員投票3成」的方式決定最終提名人，今天氣氛非常和諧，民調由2位候選人共同挑選的3家民調公司執行，訂於3月25日至27日進行；黨員投票則安排在3月28日當天舉行。投票結束後，民調結果將在公開場合拆封統計，併計兩項成績後，正式提名候選人，選務單位會秉持公平、公正、公開的方式進行。

針對民調對比的方式，李哲華指出，本次民調對比的主要對手仍以民進黨鄭朝方為主，黨內目前評估，他應該是選情中最有力的對手。針對黨員投票相關作業流程已採納參選人建議，將各方可派駐投票所的監察員名額，由原本每方1人增為2人，強化選務監督機制，讓流程更為完備。

針對外界關注竹縣選情競爭激烈，是否造成黨內分裂疑慮？李哲華回應，這套初選辦法行之有年，像是2年前費鴻泰與徐巧芯的立委初選也是同樣制度。雖然有競爭，但都是黨內良性競爭。只要大家愛這個黨、愛這個國家，選後自然會團結一致，黨中央對兩位參選人皆有信心。