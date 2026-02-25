提出新北低碳交通政策 黃國昌：4年增設50公里市區自行車道

民眾黨新北市長參選人黃國昌今日舉辦「向哥本哈根看齊 新北向前騎！新北低碳交通新藍圖」記者會，黃國昌提出政見，未來4年增設50公里市區自行車道，提升100公里單車高速公路。這不僅是運輸方式的改變，生活模式的轉變，從交通根本思維的改革開始做起，讓新北市成為人本交通、綠色運輸的城市。

黃國昌說明，交通是新北市目前施政滿意度最低的項目，有36.3%的市民不滿意交通的現況。此外，交通死傷的人數仍居高不下，去年1至11月，交通事故死亡人數達249人，是全國第四高。雖然新北市積極推動「三環六線」的捷運路網建設，但目前公共運輸的市占率約為29%，仍未恢復到疫情前33%的水準。

黃國昌以丹麥哥本哈根舉例，哥本哈根創建了「自行車高速公路」路網，及專門為自行車設計「Green Wave」綠波號誌等的智慧運輸系統，藉以降低停等時間並且提供騎行的安全。法國巴黎透過增建數百公里的自行道，讓居民可以透過步行、騎自行車或乘坐公共交通工具，在離家15分鐘內或毒需要的服務，包括工作、就學、採買等。

黃國昌表示，今天所提出的新北低碳交通新藍圖，自己都實際騎行過，期盼藉由河濱綠色廊道升級，升級100公里既有的河濱自行車道，配合人車分道、出入動線的優化，以及提升YouBike 2.0E電輔車的占比，打造讓市民可以兼顧上班通勤與假日休閒的單車高速公路。

另外，為了要實現15分鐘生活圈，將以重要捷運站半徑3公里為核心，增設單車與行人專用道，保障人行和騎行的安全，讓單車串聯住家、車站以及市民日常的生活圈；重劃區8米以上的道路必設單車道，貢獻路側的公共空建，完善15分鐘生活圈。在專用車道與號誌系統上，也將仿效哥本哈根於特定通勤路段試辦Green Wave號誌系統，並設立標準化的「路緣分隔」自行車道，藉以達成減少紅燈停等時間，提升通勤效率。

汐金萬區議員參選人陳語倢表示，汐止YouBike點多分布於車站周邊，應在社區周邊增加設點，並將汐止銜接台北的自行車道斷點接上，才能真正有效改善紊亂的交通。

中和區議員參選人陳怡君表示，等中和萬大線正式完工後，中和會是捷運站密度最高的行政區，將步行與自行車納入其中規劃，配合都市更新與重劃，交通問題是有機會被解決的。