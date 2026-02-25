新北市長藍白合李四川、黃國昌誰出線？謝國樑：規則要能夠服人

國民黨主席鄭麗文昨表示會在適當時機完成在中常會徵召台北市副市長李四川參選新北市長的程序，同時也會展開藍白合作的平台與遊戲規則的建立。基隆是藍白合示範縣市，市長謝國樑今表示，制度要公平、規則要能夠服人，希望兩個政黨之間往來要密切，感情要維繫，大家理念要磨合。

民眾黨參選人黃國昌日前拋出「當然」不排除加入李四川團隊。國民黨主席鄭麗文則表示，會在適當時機完成在中常會徵召台北市副市長李四川參選新北市長的程序，同時也會展開藍白合作的平台與遊戲規則的建立。

謝國樑今天上午出席活動時，媒體詢問國民黨及民眾黨對新北市長人選啟動藍白合有何建議？謝國樑表示，制度要公平、規則要能夠服人，希望兩個政黨之間往來要密切，感情要維繫，大家理念要磨合，不管是新北也好、全國也好，乃至於基隆正在做的過程中也好，這是他給新北市一些小小的建議。