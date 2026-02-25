快訊

韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

蔣萬安拍板！北市家有12歲以下小孩 爸媽「日減1小時工時」工資市府補

中年也來得及！哈佛30年研究曝「天選之人」菜單 原來長壽的人都這樣吃

聽新聞
0:00 / 0:00

松信新人6搶2激戰 跟母雞參拜黏緊緊…蔣萬安這樣說

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
今天市長蔣萬安赴松山奉天宮參拜，爭取初選的楊智伃、李煥中、許原榮、李明璇也都緊緊跟在蔣萬安身邊，爭取曝光機會。記者林麗玉／攝影
今天市長蔣萬安赴松山奉天宮參拜，爭取初選的楊智伃、李煥中、許原榮、李明璇也都緊緊跟在蔣萬安身邊，爭取曝光機會。記者林麗玉／攝影

北市長蔣萬安上午赴松山奉天宮新春參拜，由於國民黨在松信初選激烈，今小雞緊貼蔣萬安參拜拚出線，媒體問蔣是否介入關心？讓一旁也是松信選區的議長戴錫欽、還有新人楊智伃都露尷尬笑容，蔣萬安則表示，這代表黨內人才擠擠，非常多優秀人才。

2026九合一選舉

今天適逢農曆正月初九「天公生」，蔣萬安今天到松山奉天宮祈福參拜，由於國民黨市黨部明天下午就會討論提名席次，尤其松信選區新人參加初選，包括黨前發言人李明璇、楊智伃、韓國瑜辦公室主任許原榮、里長李煥中、吳志剛辦公室主任滿志剛，還有徐巧芯辦公室主任陳暉也傳有意參與初選，初選呈現新人六搶二局面。

今天蔣萬安參拜，爭取初選的楊智伃、李煥中、許原榮、李明璇也都緊緊跟在蔣萬安身邊，爭取曝光機會。

蔣萬安今天也被問及，松信選區競爭激烈，是否會介入關心？蔣萬安表示，黨部都有相關機制，也代表國民黨內人才擠擠，有非常多優秀人才。

蔣萬安今天參拜後致詞，也向現場民眾宣布捷運將通車的好消息，蔣說，捷運信義線東延段預計上半年、甚至最快第一季就能完工通車，路線將延伸至「廣慈/奉天宮站」，民眾前來參拜將更加便利。

蔣也回憶三年多前到訪時，廟方曾表達希望站名命名為「奉天宮站」，他當時承諾會努力促成，如今站名確定，象徵市府兌現承諾；未來透過捷運便利交通，將吸引更多民眾走入地方、認識宮廟文化，達到便民與文化推廣一舉數得的效益。

今天市長蔣萬安赴松山奉天宮參拜，爭取初選的楊智伃、李煥中、許原榮、李明璇也都緊緊跟在蔣萬安身邊，爭取曝光機會。記者林麗玉／攝影
今天市長蔣萬安赴松山奉天宮參拜，爭取初選的楊智伃、李煥中、許原榮、李明璇也都緊緊跟在蔣萬安身邊，爭取曝光機會。記者林麗玉／攝影
國民黨在松信初選激烈，今小雞緊貼蔣萬安參拜拚出線，媒體問蔣是否介入關心？讓一旁也是松信選區的議長戴錫欽、還有新人楊智伃都露尷尬笑容。圖／引用自UDN直播
國民黨在松信初選激烈，今小雞緊貼蔣萬安參拜拚出線，媒體問蔣是否介入關心？讓一旁也是松信選區的議長戴錫欽、還有新人楊智伃都露尷尬笑容。圖／引用自UDN直播
今天市長蔣萬安赴松山奉天宮參拜，爭取初選的楊智伃、李煥中、許原榮、李明璇也都緊緊跟在蔣萬安身邊，爭取曝光機會。記者林麗玉／攝影
今天市長蔣萬安赴松山奉天宮參拜，爭取初選的楊智伃、李煥中、許原榮、李明璇也都緊緊跟在蔣萬安身邊，爭取曝光機會。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 奉天宮 楊智伃

延伸閱讀

幫白小雞站台…蔣萬安說話了 黨部：適當時機有同台機會

盧秀燕喊話賴總統國情報告…蔣萬安也說話了： 盼實問實答

與柯建銘交情…蔣萬安曝1事他非常感謝：將送卡片花祝福

民權大橋塗裝包商車墜河釀1命危1傷 蔣萬安公安會報3點裁示

相關新聞

新北市長藍白合李四川、黃國昌誰出線？謝國樑：規則要能夠服人

國民黨主席鄭麗文昨表示會在適當時機完成在中常會徵召台北市副市長李四川參選新北市長的程序，同時也會展開藍白合作的平台與遊戲...

松信新人6搶2激戰 跟母雞參拜黏緊緊…蔣萬安這樣說

北市長蔣萬安上午赴松山奉天宮新春參拜，由於國民黨在松信初選激烈，今小雞緊貼蔣萬安參拜拚出線，媒體問蔣是否介入關心？讓一旁...

黃偵琳因酒駕爭議退選！黃國昌：規範比綠嚴格10倍涉刑責絕不提名

民進黨高雄市議員擬參選人黃偵琳爆發酒駕爭議，決定退出左楠區市議員初選。民眾黨主席黃國昌今受訪表示，民眾黨對酒駕零容忍，規...

幫白小雞站台…蔣萬安說話了 黨部：適當時機有同台機會

2026選舉藍白合，民眾黨在北市每區各提一席，外界關注，接下來市長蔣萬安是否幫民眾黨站台？蔣今受訪表示，尊重市黨部規畫；...

鄭麗文指會在適合時機徵召李四川 侯友宜：輔選全力配合中央

2026新北市長選舉備受外界關注，國民黨主席鄭麗文昨表示，會在適當時機徵召李四川參選新北市長，也會展開藍白合作平台跟遊戲...

不等初選結果了！藍營參選人與江啟臣合掛看板 楊瓊瓔這樣做

國民黨下屆台中市長參選人未定，藍營已有爭取提名市議員參選人表態，和江啟臣合掛看板，想參選市議員的豐原區社皮里長涂力旋與江...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。