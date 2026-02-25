松信新人6搶2激戰 跟母雞參拜黏緊緊…蔣萬安這樣說

北市長蔣萬安上午赴松山奉天宮新春參拜，由於國民黨在松信初選激烈，今小雞緊貼蔣萬安參拜拚出線，媒體問蔣是否介入關心？讓一旁也是松信選區的議長戴錫欽、還有新人楊智伃都露尷尬笑容，蔣萬安則表示，這代表黨內人才擠擠，非常多優秀人才。

今天適逢農曆正月初九「天公生」，蔣萬安今天到松山奉天宮祈福參拜，由於國民黨市黨部明天下午就會討論提名席次，尤其松信選區新人參加初選，包括黨前發言人李明璇、楊智伃、韓國瑜辦公室主任許原榮、里長李煥中、吳志剛辦公室主任滿志剛，還有徐巧芯辦公室主任陳暉也傳有意參與初選，初選呈現新人六搶二局面。

今天蔣萬安參拜，爭取初選的楊智伃、李煥中、許原榮、李明璇也都緊緊跟在蔣萬安身邊，爭取曝光機會。

蔣萬安今天也被問及，松信選區競爭激烈，是否會介入關心？蔣萬安表示，黨部都有相關機制，也代表國民黨內人才擠擠，有非常多優秀人才。

蔣萬安今天參拜後致詞，也向現場民眾宣布捷運將通車的好消息，蔣說，捷運信義線東延段預計上半年、甚至最快第一季就能完工通車，路線將延伸至「廣慈/奉天宮站」，民眾前來參拜將更加便利。