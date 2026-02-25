蘇巧慧今推第六支政績影片 催生鶯歌車站電扶梯

新北市長選戰藍白尚未整合完成，而民進黨新北市長參選人蘇巧慧今持續在社群平台推第六支「會做事、事做對」政績影片，分享「鶯歌車站」克服許多障礙，成功增設12座電扶梯的過程。

蘇巧慧表示，鶯歌車站每日進出旅客約1.8萬人次，過去因月台狹窄，長年缺乏電扶梯，對長輩及行動不便者造成沉重負擔，她與在地民代及交通部、台鐵共同努力下，引進「最瘦電扶梯」，成功克服法規與空間限制，完成12座電扶梯增設。

蘇巧慧說，鶯歌車站是北台灣重要交通樞紐，改建成跨站式已20多年，過去卻因站體狹窄，無法滿足法定安全距離，始終裝不了電扶梯。蘇巧慧說，「當時大家都說很難做，但我們沒有放棄」有長輩感嘆因腿力不好，沒電扶梯的車站「讓回家變成壓力」，讓她下定決心，再難都要找出解方。

蘇巧慧表示，歷經與交通部及台鐵多次協調會勘，終於找到符合法規安全寬度的電扶梯，並由中央全額負擔約1.4億元經費，增建12 座電扶梯，同時也推動車站美學改造，融入在地陶瓷文化，更新包含候車區、地坪、照明及消防等設備。

隨著捷運三鶯線預計今年通車，鶯歌車站將進一步成為重要的「雙鐵轉乘」節點，蘇巧慧說，當年推動車站翻修，為今日交通升級打下堅實基礎，以迎接龐大的通勤與觀光需求，帶動周邊產業發展。