黃偵琳因酒駕爭議退選！黃國昌：規範比綠嚴格10倍涉刑責絕不提名

民進黨高雄市議員擬參選人黃偵琳爆發酒駕爭議，決定退出左楠區市議員初選。民眾黨主席黃國昌今受訪表示，民眾黨對酒駕零容忍，規範比民進黨嚴格10倍以上，只要有涉及刑責的，絕對不可能獲得提名。

黃國昌表示，民眾黨對酒駕零容忍。在提名規範上，有關於酒駕比民進黨嚴格10倍以上，是2022年的規範，一路到現在都採行相同的標準，沒有變更過。他鼓勵所有網友，去查查、比較民進黨與民眾黨的提名規範。

黃國昌說，只要有涉及刑責的，絕對不可能獲得提名，即使沒有獲得刑責，即使只是行政裁罰，在10年之內，也不可能獲得提名，這位議員參選人，若是在民眾黨的規範下，根本不可能被提名，有一些綠營的側翼網軍，用錯誤的基礎事實，來想要幫民進黨新潮流的議員移轉酒駕問題的焦點，恐怕要把現行相關的規範，跟各個政黨規範的嚴密度，做一個清楚的比較，再來討論。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康