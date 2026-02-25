幫白小雞站台…蔣萬安說話了 黨部：適當時機有同台機會

2026選舉藍白合，民眾黨在北市每區各提一席，外界關注，接下來市長蔣萬安是否幫民眾黨站台？蔣今受訪表示，尊重市黨部規畫；黨部主委戴錫欽今說，民眾黨是友黨，每個黨都有爭取壯大、耕耘基層需求，適當時機應該都有同台合作的機會。

蔣萬安、戴錫欽今天出席松山奉天宮新春祈福參拜。對於接下來國民黨的議員提名策略，戴錫欽表示，明天市黨部委員會議會正式確認六選區的提名席次，目前初步看包括士林北投、內湖南港、松山信義、中正萬華除非是同額不然都會辦初選，中正萬華與大安文山，大安文山有現任八席，如果有新人想要參選，就要面臨協調問題，看是否初選或內參民調方式，中正萬華也是一樣。

至於若黨內同志有涉及司法案件或黨紀問題，戴說，明天下午也會開黨紀委員會，針對相關問題做一個釐清與處理，如果有觸犯黨紀，可能就無法代表國民黨參選。市黨部有相關委員會處理，有牽涉到當事人的話，當然會讓當事人說明與釐清。

媒體追問市長蔣萬安是否關心議員提名狀況？戴說，蔣市長當然非常關心，不過目前現階段他還是以市政為主，因為爭取連任，黨中央會與市黨部協調，什麼時間正式宣布支持蔣萬安爭取連任。