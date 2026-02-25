不等初選結果了！藍營參選人與江啟臣合掛看板 楊瓊瓔這樣做

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名參選台中市長，最近有爭取提名要參選市議員的豐原區社皮里長涂力旋與江啟臣合掛看板。圖／取自涂力旋臉書

國民黨下屆台中市長參選人未定，藍營已有爭取提名市議員參選人表態，和江啟臣合掛看板，想參選市議員的豐原區社皮里長涂力旋與江已合掛看板，他說基層都在等初選結果，希望焦慮早點解除，有母雞可帶領；爭取選台中市長的立委楊瓊瓔團隊表示，也有想選議員的參選人建議與楊瓊瓔合掛看板，楊建議初選後再處理。

爭取國民黨提名要參加台中市議員初選的豐原區社皮里長涂力旋表示，國民黨台中市長人選已決定提名方式和時程，他希望依時程能順利、盡速定案，讓基層不再焦慮，想參選市議員的人也有母雞可帶領。他最近在豐原區掛上與江啟臣合體看板，署名「立法院副院長江啟臣、台中市議員參選人涂力旋」敬賀。

楊瓊瓔團隊表示，楊瓊瓔沒有找人合掛看板，也有議員主動建議要合掛，我們都建議初選完再處理。

楊瓊瓔選區市議員平常就與楊合掛看板，非選區議員也有人找，一開始楊有答應台中市議會國民黨團李中書記長，不給大家困擾，因此不聯繫要求市議員陪同掃街及共掛看板，曾有議員電話問，為何楊瓊瓔市場掃街不告知市議員陪同，楊團隊強調「我們主打市民牌」。

楊瓊瓔臉書今天則PO送姆明小提燈畫面，民眾加入她的Line就可索取，就被視為將選民當拜票重點。

立委楊瓊瓔與台中市長盧秀燕合體看板，是拜年看板，祝大家馬年行大運。記者游振昇／攝影

