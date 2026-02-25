快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾黨宜蘭縣黨部今天舉行新春團拜，面對國民黨正進行縣長選舉黨內初選民調，民眾黨縣長參選人陳琬惠強調，藍營不管最後是誰出線，彼此最大的藍白合共識，就是要「拿下宜蘭縣長這一局」。記者戴永華／攝影
民眾黨宜蘭縣黨部今天舉行新春團拜，面對國民黨正進行縣長選舉黨內初選民調，民眾黨縣長參選人陳琬惠強調，藍營不管最後是誰出線，彼此最大的藍白合共識，就是要「拿下宜蘭縣長這一局」。記者戴永華／攝影

民眾黨宜蘭縣黨部今天舉行新春團拜，面對國民黨正在進行縣長選舉黨內初選民調，民眾黨參選人陳琬惠強調，藍營不管最後是誰出線，彼此最大的藍白合共識，就是要「拿下宜蘭縣長這一局」，雙方會透過民調整合出一組最強候選人，先從政策合作，至於要不要加入彼此團隊，後續再討論。

2026九合一選舉

民眾黨在宜蘭縣、嘉義及新北市有候選人，接下來要談「藍白合」的縣市。陳琬惠相信宜蘭最後可以「藍白合」，她說，宜蘭縣這局的氣氛「太 Peace了」（和平），她與國民黨的議長張勝德、立委吳宗憲，3人有些藍白合作共識朝正向發展。

宜蘭藍白合要如何產生人選？陳琬惠表示，國民黨提名人選之後，民眾黨與國民黨雙方的高層會先討論出共同政見、兩黨合作機制，第三步才會討論到真正進入「藍白整合」方式，也就是藍白兩邊的合作會先從「政策」開始。

她說，國民黨宜蘭縣長初選民調，最後不管是張勝德或吳宗憲出線，接著藍白會討論以「民調」方式整合出一組最強的候選人。至於選戰合作方式，包括整個2026年彼此「政治明星」要怎麼樣站台等等，都會做討論。

被問到是否有特別喜歡跟張勝德或吳宗憲合作？陳琬惠說，民主社會、公平競爭，沒有特別喜歡誰或不喜歡誰，彼此對於「藍白合」的共識一直都非常清楚，最重要、最大的共識，就是要拿下宜蘭縣長這一局。

面對國民黨正進行縣長選舉黨內初選民調，民眾黨縣長參選人陳琬惠強調，藍營不管最後是誰出線，彼此最大的藍白合共識，就是要「拿下宜蘭縣長這一局」。記者戴永華／攝影
面對國民黨正進行縣長選舉黨內初選民調，民眾黨縣長參選人陳琬惠強調，藍營不管最後是誰出線，彼此最大的藍白合共識，就是要「拿下宜蘭縣長這一局」。記者戴永華／攝影

藍白合 宜蘭 國民黨

相關新聞

鄭麗文指會在適合時機徵召李四川 侯友宜：輔選全力配合中央

2026新北市長選舉備受外界關注，國民黨主席鄭麗文昨表示，會在適當時機徵召李四川參選新北市長，也會展開藍白合作平台跟遊戲...

不等初選結果了！藍營參選人與江啟臣合掛看板 楊瓊瓔這樣做

國民黨下屆台中市長參選人未定，藍營已有爭取提名市議員參選人表態，和江啟臣合掛看板，想參選市議員的豐原區社皮里長涂力旋與江...

陳琬惠曝宜蘭藍白合共識「拿下縣長」雙方以民調決定最強候選人

民眾黨宜蘭縣黨部今天舉行新春團拜，面對國民黨正在進行縣長選舉黨內初選民調，民眾黨參選人陳琬惠強調，藍營不管最後是誰出線，...

嘉義市長選戰藍營翁壽良可望獲徵召 與白營張啓楷協調整合1人出戰

嘉義市長選戰，藍營布局明朗。隨著黨內潛在人選議員陳家平、鄭光宏相繼退場，唯一人選醫師翁壽良可望獲得黨中央徵召，代表國民黨...

戰新北 藍擬3月11日徵召李四川

國民黨新北市長人選持續引發關注，黨主席鄭麗文昨表示，會在適當時機完成在中常會徵召北市副市長李四川參選新北市長的程序；國民...

民調前夕…江啟臣固樁本命區 楊瓊瓔端政績

國民黨台中市長提名戰進入倒數階段，黨中央拍板三月底前以民調決定人選，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔雙雙展開密集拜會行程，...

