陳琬惠曝宜蘭藍白合共識「拿下縣長」雙方以民調決定最強候選人

民眾黨宜蘭縣黨部今天舉行新春團拜，面對國民黨正在進行縣長選舉黨內初選民調，民眾黨參選人陳琬惠強調，藍營不管最後是誰出線，彼此最大的藍白合共識，就是要「拿下宜蘭縣長這一局」，雙方會透過民調整合出一組最強候選人，先從政策合作，至於要不要加入彼此團隊，後續再討論。

民眾黨在宜蘭縣、嘉義及新北市有候選人，接下來要談「藍白合」的縣市。陳琬惠相信宜蘭最後可以「藍白合」，她說，宜蘭縣這局的氣氛「太 Peace了」（和平），她與國民黨的議長張勝德、立委吳宗憲，3人有些藍白合作共識朝正向發展。

宜蘭藍白合要如何產生人選？陳琬惠表示，國民黨提名人選之後，民眾黨與國民黨雙方的高層會先討論出共同政見、兩黨合作機制，第三步才會討論到真正進入「藍白整合」方式，也就是藍白兩邊的合作會先從「政策」開始。

她說，國民黨宜蘭縣長初選民調，最後不管是張勝德或吳宗憲出線，接著藍白會討論以「民調」方式整合出一組最強的候選人。至於選戰合作方式，包括整個2026年彼此「政治明星」要怎麼樣站台等等，都會做討論。