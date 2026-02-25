嘉義市長選戰藍營翁壽良可望獲徵召 與白營張啓楷協調整合1人出戰

嘉義市長選戰，藍營布局明朗。隨著黨內潛在人選議員陳家平、鄭光宏相繼退場，唯一人選醫師翁壽良可望獲得黨中央徵召，代表國民黨投入年底市長選舉。接著與民眾黨提名張啓楷協調整合1人參選，藍白能否順利推出單一人選，成為選戰關鍵變數。國民黨主席鄭麗文明天下午將到嘉義市黨部，參加新春團拜，屆時是否會就藍白合發表談話，備受關注。

國民黨內部人士分析，黨內人選單純化後，決策節奏明顯加快。翁壽良出線，可避免初選消耗，也能將資源集中在對外整合與基層經營。藍營地方幹部直言，還好有翁壽良願意挺身迎戰，「時間不等人」，整合若拖延，只會讓綠營坐收漁利，支持盡速完成徵召，與白營協商。

針對與張啓楷的協調，藍營人士抱持審慎樂觀態度。有人認為，雙方若能以民調或共識機制作為依據，推出最具勝算的一人，將有助於凝聚非綠支持者；也有人強調，國民黨在嘉市擁有完整組織與長期執政基礎，具備整合主導優勢，應在協商中展現誠意與實力並行。

翁壽良釋出善意，強調願意在公平機制下參與整合。他以專業醫師自許，主張延續現有城市治理基礎，採取「精準調整」而非劇烈翻修的路線。藍營支持者認為，這種穩健論述有助於鞏固中間選民，符合當前市政延續的期待。

至於張啓楷陣營，同樣希望整合盡快拍板。藍營人士私下觀察，白營若評估單打獨鬥勝算有限，最終仍可能回到合作談判桌。關鍵在於協調機制是否公平透明，以及雙方如何在主導權與資源分配上取得平衡。隨著協商時程逼近，藍白互動備受關注。藍營基層普遍期盼，能在最短時間內確立「一人出線」的共識，避免分裂風險。嘉義市這場選戰，不僅是地方政權攻防，更被視為藍白合作模式的試金石。整合成敗，將牽動年底選情走向。