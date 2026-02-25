快訊

彭佳慧遭爆對罹癌前經紀人冷血處理 一句話惹寒心

春哥侃陸／中共選舉年有三大變化 打響二十一大前哨戰

檢察官變地下錢莊？基檢檢察官涉放款後勒索財物 檢方發動搜索查辦

嘉義市長選戰藍營翁壽良可望獲徵召 與白營張啓楷協調整合1人出戰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長選戰，藍營布局明朗。唯一人選醫師翁壽良（左）可望獲得黨中央徵召，代表國民黨投入年底市長選舉。接著與民眾黨提名張啓楷（右）協調整合1人參選，藍白能否順利推出單一人選，成為選戰關鍵變數。圖／聯合報資料照片
嘉義市長選戰，藍營布局明朗。唯一人選醫師翁壽良（左）可望獲得黨中央徵召，代表國民黨投入年底市長選舉。接著與民眾黨提名張啓楷（右）協調整合1人參選，藍白能否順利推出單一人選，成為選戰關鍵變數。圖／聯合報資料照片

嘉義市長選戰，藍營布局明朗。隨著黨內潛在人選議員陳家平、鄭光宏相繼退場，唯一人選醫師翁壽良可望獲得黨中央徵召，代表國民黨投入年底市長選舉。接著與民眾黨提名張啓楷協調整合1人參選，藍白能否順利推出單一人選，成為選戰關鍵變數。國民黨主席鄭麗文明天下午將到嘉義市黨部，參加新春團拜，屆時是否會就藍白合發表談話，備受關注。

2026九合一選舉

國民黨內部人士分析，黨內人選單純化後，決策節奏明顯加快。翁壽良出線，可避免初選消耗，也能將資源集中在對外整合與基層經營。藍營地方幹部直言，還好有翁壽良願意挺身迎戰，「時間不等人」，整合若拖延，只會讓綠營坐收漁利，支持盡速完成徵召，與白營協商。

針對與張啓楷的協調，藍營人士抱持審慎樂觀態度。有人認為，雙方若能以民調或共識機制作為依據，推出最具勝算的一人，將有助於凝聚非綠支持者；也有人強調，國民黨在嘉市擁有完整組織與長期執政基礎，具備整合主導優勢，應在協商中展現誠意與實力並行。

翁壽良釋出善意，強調願意在公平機制下參與整合。他以專業醫師自許，主張延續現有城市治理基礎，採取「精準調整」而非劇烈翻修的路線。藍營支持者認為，這種穩健論述有助於鞏固中間選民，符合當前市政延續的期待。

至於張啓楷陣營，同樣希望整合盡快拍板。藍營人士私下觀察，白營若評估單打獨鬥勝算有限，最終仍可能回到合作談判桌。關鍵在於協調機制是否公平透明，以及雙方如何在主導權與資源分配上取得平衡。隨著協商時程逼近，藍白互動備受關注。藍營基層普遍期盼，能在最短時間內確立「一人出線」的共識，避免分裂風險。嘉義市這場選戰，不僅是地方政權攻防，更被視為藍白合作模式的試金石。整合成敗，將牽動年底選情走向。

藍營 藍白合 國民黨

延伸閱讀

嘉市長選戰藍白合露曙光 藍營主委：鄭光宏不選推翁壽良與白營協商

2026縣市長選戰民眾黨怎開打？ 苦苓指黃國昌1條件換退選

柯文哲現身嘉義文化路夜市拜年 春節最後周日夜湧合影人潮

美關稅衝擊台灣經貿 張啓楷偕柯文哲嘉義參拜籲政府「停看聽」

相關新聞

鄭麗文指會在適合時機徵召李四川 侯友宜：輔選全力配合中央

2026新北市長選舉備受外界關注，國民黨主席鄭麗文昨表示，會在適當時機徵召李四川參選新北市長，也會展開藍白合作平台跟遊戲...

不等初選結果了！藍營參選人與江啟臣合掛看板 楊瓊瓔這樣做

國民黨下屆台中市長參選人未定，藍營已有爭取提名市議員參選人表態，和江啟臣合掛看板，想參選市議員的豐原區社皮里長涂力旋與江...

陳琬惠曝宜蘭藍白合共識「拿下縣長」雙方以民調決定最強候選人

民眾黨宜蘭縣黨部今天舉行新春團拜，面對國民黨正在進行縣長選舉黨內初選民調，民眾黨參選人陳琬惠強調，藍營不管最後是誰出線，...

嘉義市長選戰藍營翁壽良可望獲徵召 與白營張啓楷協調整合1人出戰

嘉義市長選戰，藍營布局明朗。隨著黨內潛在人選議員陳家平、鄭光宏相繼退場，唯一人選醫師翁壽良可望獲得黨中央徵召，代表國民黨...

戰新北 藍擬3月11日徵召李四川

國民黨新北市長人選持續引發關注，黨主席鄭麗文昨表示，會在適當時機完成在中常會徵召北市副市長李四川參選新北市長的程序；國民...

民調前夕…江啟臣固樁本命區 楊瓊瓔端政績

國民黨台中市長提名戰進入倒數階段，黨中央拍板三月底前以民調決定人選，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔雙雙展開密集拜會行程，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。