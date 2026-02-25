聽新聞
戰新北 藍擬三月十一日徵召李四川

聯合報／ 記者李成蔭鄭媁屈彥辰江婉儀／連線報導
國民黨主席鄭麗文（中）昨天出席國民黨台北市新春團拜時表示，黨內近日會完成新北市、宜蘭縣、嘉義市的候選人徵召程序，並透過與民眾黨藍白合作之間的平台建立，產生藍白共推的候選人。記者余承翰／攝影
國民黨新北市長人選持續引發關注，黨主席鄭麗文昨表示，會在適當時機完成在中常會徵召北市副市長李四川參選新北市長的程序；國民黨副主席兼秘書長李乾龍表示，會配合李四川的辭職流程，預計三月第二次國民黨中常會（三月十一日）徵召。

李乾龍表示，李四川應該二月底就會正式請辭，所以照進度，在三月的第二次國民黨中常會就會辦理徵召，配合李四川辭職流程。至於藍白合，他也指出，一定是公開辦理，會有一定的機制，以民調方式進行，細節一定是尊重兩位人選的決定。

鄭麗文昨先出席新北黨部新春團拜，新北副市長劉和然、李乾龍等人皆出席，鄭麗文說，講一句比較坦白的話，過去國民黨如果有更多的劉和然，很多地方不會分裂，很多地方會團結；雖然劉和然不會參選這一屆新北市長，但她期待這樣的人才，未來一定要為黨所重用，而為黨所重用就是為國家所重用。

劉和然也說，前天他在議長的春酒場合碰到李四川，得到最多的是「他給我擁抱」，李四川一直說要來看他，自己說真的不用，因為真的是很熟悉的老同事，也是老長官，且是非常敬重的老長官。

鄭麗文隨後出席北市新春團拜前受訪表示，宜蘭、新北、還有嘉市的國民黨人選徵召完畢之後，會展開藍白合作平台的溝通跟協調，透過兩黨所同意的機制，產生藍白共推的候選人。

