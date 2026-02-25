聽新聞
鍾東錦合體柯文哲 陳品安打出總統牌

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣長鍾東錦（左）率團隊到苗栗市玉清宮、天雲廟團拜祈福，並發送福袋。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦（左）率團隊到苗栗市玉清宮、天雲廟團拜祈福，並發送福袋。記者范榮達／攝影

年底縣市長選戰加溫，重返國民黨的苗栗縣長鍾東錦爭取連任，三月四日起將下鄉辦五場座談會，以政績爭取認同，今天還會與民眾黨創黨主席柯文哲合體，展現藍白合態勢。民進黨徵召縣議員陳品安參選下屆縣長，則有賴清德總統加持，大打中央執政優勢牌，知名度逐步提升。

苗栗縣政治勢力藍大於綠，鍾東錦去年九月十四日恢復國民黨籍，競選連任藍軍師出有名，且上任三年多來，縣府財政有改善，還推出智慧人本交通、降低青年家庭重擔的扶持措施，及串連特色與產業山海觀光藍圖等，加上免費營養午餐將於九月上路，政績讓民眾有感。

鍾東錦尋求連任，將分縣議員選區辦理下鄉座談會，首場將於三月四日在苗栗市登場，座談會不僅是交流縣政，更被視為支持整合鍾東錦勢力大會師操兵，也為政績背書。

另一方面，鍾東錦嚴防可能破口，鎖定藍軍海線地區，及年輕族群支持度可能較低的弱點，分別找來立委陳超明國會辦公室執行長邱俐俐、民眾黨中央政策會執行長賴香伶出任副縣長。鍾東錦與柯文哲過往各自低潮時，都曾相互送暖，柯今天將到苗栗拜會鍾東錦，藍白友好不言而喻。

民進黨徵召參選下屆苗栗縣長的苗栗縣議員陳品安近月跑透透，深入社區與民眾互動。圖／陳品安提供
民進黨徵召參選下屆苗栗縣長的苗栗縣議員陳品安近月跑透透，深入社區與民眾互動。圖／陳品安提供

民進黨部分，陳品安獲賴總統關愛眼神，欽點轉戰縣長，她並非綠營地方傳統政治人物，二○一三年因接觸苑裡鎮反瘋車運動來苗栗開始蹲點，律師出身、形象清新，兩屆縣議員都是高票當選。

陳品安過去經營偏重海線地區，較欠缺全縣的知名度，但有了賴總統的加持，她接連在台六一線房裡交流道增設匝道、國道一號頭份第二交流道、五楊高架延伸至頭份等案，都能當面與中央官員對話爭取建設。民進黨中央也不時安排陳品安上直播與全國性節目訪談，增加曝光。

陳品安連月來幾乎天天跑市場、社區，連春節期間沒缺席，也與友好綠營的政治人物一起拜票互抬聲勢，陳和藹可親的態度，展現女性柔軟一面。面對鍾東錦競選連任優勢，陳品安強調以開放態度，尋求無黨籍，或其他政黨理念相近者合作，爭取勝選機會。

