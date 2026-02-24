快訊

台股3萬5000點穩了？台積電盤後鉅額交易驚見2073元歷史天價

私服上班全直擊 王建民「飄髮」撞臉SJ金希澈！韓媒也轉發

萬元外套退貨不成…她遭「肉搜IG」網怒轟噁心 知名服飾品牌回應

影／遭質疑為黃偵琳酒駕爭議背書 賴瑞隆：酒駕零容忍

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委賴瑞隆與黃偵琳同屬民進黨新潮流，兩人常同框拜票，左楠區也有不少兩人的合體看板，賴瑞隆今天下午對外切割，強調酒駕零容忍。圖／取自黃偵琳臉書
立委賴瑞隆與黃偵琳同屬民進黨新潮流，兩人常同框拜票，左楠區也有不少兩人的合體看板，賴瑞隆今天下午對外切割，強調酒駕零容忍。圖／取自黃偵琳臉書

民進黨高市議員初選參選人黃偵琳爆發酒駕爭議，今早在市長陳其邁表態「沒有辦法接受」下黯然宣布退選，同屬新潮流的高雄市長參選人、立委賴瑞隆遭藍營點名「完全不講話」、荒唐背書挺酒駕。賴瑞隆表示，酒駕零容忍是社會共識，任何人違背法令、違反社會共識，都必須承擔責任。

2026九合一選舉

國民黨青年部前主任、台北市議員參選人陳冠安曾在2022年時輔選柯智恩參選高雄市長，在黃偵琳酒駕案件曝光並退選後，他質疑，「讓黃偵琳棄選的辣個男人，為何是陳其邁而不是賴瑞隆？」

陳冠安說，賴瑞隆與黃偵琳同屬新潮流，關係非常緊密，媒體報導之後，賴都未譴責，這不只是Team霸凌，更似挺酒駕；賴瑞隆在黃偵琳酒駕之後還推薦力挺，「這種荒唐背書，該向高雄市民道歉吧！」

藍營粉專「政客爽」質疑，黃偵琳跟賴瑞隆去年就合辦市政說明會，更在市長、議員初選互相支持，黃偵琳從被發現酒駕肇事到退選的過程中，力挺她的賴瑞隆完全不講話，所以民進黨高雄市長參選人代表的是什麼價值？難道民進黨賴瑞隆力挺酒駕仔？

立委賴瑞隆今天下午表示，「酒駕零容忍」是社會的共識，也是大家堅定的立場。任何人違背法令、違反社會共識，都必須承擔責任、做出符合人民期待的決定，也期盼從政者都必須嚴格審慎面對。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

賴瑞隆 酒駕 黃偵琳

延伸閱讀

黃偵琳宣布退選 高雄左楠區市議員從「七搶四」變成不用辦初選

黃偵琳爆發酒駕爭議未休 公開聲明退出高雄市左楠區議員初選

影／黃偵琳涉酒駕被黨內逼退 陳其邁撂重話：對酒駕無法接受

初選前爆發酒駕爭議 挑戰高市議員的黃偵琳抱兒痛哭三度致歉

相關新聞

影／遭質疑為黃偵琳酒駕爭議背書 賴瑞隆：酒駕零容忍

民進黨高市議員初選參選人黃偵琳爆發酒駕爭議，今早在市長陳其邁表態「沒有辦法接受」下黯然宣布退選，同屬新潮流的高雄市長參選...

鄭麗文喊「多些劉和然就不分裂」 藍基層盼中市長人選快定案

國民黨主席鄭麗文今到新北黨部參加新春團拜，鄭點名副市長劉和然有風度支持李四川參選，甚至直言「如果國民黨有更多劉和然，很多...

國民黨311徵召李四川戰新北 李乾龍：藍白會有民調

國民黨新北市長人選持續引發關注，國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天表示，會配台北市副市長李四川的辭職流程，預計3月的第二次國...

鄭麗文喊話「多些劉和然就不分裂」 竹縣藍營基層初選再掀波瀾

國民黨主席鄭麗文今赴中國國民黨新北市黨部出席新春團拜，談及黨內布局時直言，「如果國民黨有更多劉和然，很多地方不會分裂，很...

高顏值綠營高市議員初選參選人搶提名 個性被封「少年陳其邁」

民進黨高雄議員初選參選人、明孝里長林浤澤堪稱市長陳其邁的「徒孫」，台中市議員江肇國昨日南下高雄陪同掃街，沿途不少熱情選民...

賴總統：中共介選加大力道 國安局成立九合一選舉安維專案

國安局今天舉行71周年局慶大會暨安幹班26期結訓典禮，賴總統出席致詞。他指出，今年我國將迎來「9合1」選舉，中國大陸勢必...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。