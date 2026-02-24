影／遭質疑為黃偵琳酒駕爭議背書 賴瑞隆：酒駕零容忍

民進黨高市議員初選參選人黃偵琳爆發酒駕爭議，今早在市長陳其邁表態「沒有辦法接受」下黯然宣布退選，同屬新潮流的高雄市長參選人、立委賴瑞隆遭藍營點名「完全不講話」、荒唐背書挺酒駕。賴瑞隆表示，酒駕零容忍是社會共識，任何人違背法令、違反社會共識，都必須承擔責任。

國民黨青年部前主任、台北市議員參選人陳冠安曾在2022年時輔選柯智恩參選高雄市長，在黃偵琳酒駕案件曝光並退選後，他質疑，「讓黃偵琳棄選的辣個男人，為何是陳其邁而不是賴瑞隆？」

陳冠安說，賴瑞隆與黃偵琳同屬新潮流，關係非常緊密，媒體報導之後，賴都未譴責，這不只是Team霸凌，更似挺酒駕；賴瑞隆在黃偵琳酒駕之後還推薦力挺，「這種荒唐背書，該向高雄市民道歉吧！」

藍營粉專「政客爽」質疑，黃偵琳跟賴瑞隆去年就合辦市政說明會，更在市長、議員初選互相支持，黃偵琳從被發現酒駕肇事到退選的過程中，力挺她的賴瑞隆完全不講話，所以民進黨高雄市長參選人代表的是什麼價值？難道民進黨賴瑞隆力挺酒駕仔？

立委賴瑞隆今天下午表示，「酒駕零容忍」是社會的共識，也是大家堅定的立場。任何人違背法令、違反社會共識，都必須承擔責任、做出符合人民期待的決定，也期盼從政者都必須嚴格審慎面對。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康