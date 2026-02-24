影／李乾龍：李四川2月底請辭 會有公開民調處理藍白合

快訊

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天出席國民黨舉辦的「立法實務研討會」，對於藍白合表示會有公開的機制以民調決定。記者潘俊宏／攝影
國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天出席國民黨舉辦的「立法實務研討會」，對於藍白合表示會有公開的機制以民調決定。記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長人選何時推出、藍白如何合作引發外界關注，國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天表示，李四川應該在2月底就會請辭，按照進度在3月第二次中常會就會辦理徵召，至於藍白如何合作會有一定的公開機制做民調。

李乾龍今天出席國民黨舉辦的「立法實務研討會」時接受媒體聯訪表示，台北市副市長李四川應該在2月底就會請辭，按照進度在3月第二次中常會就會辦理徵召。至於如何與表態參選的民眾黨主席黃國昌如何後續整合，李乾龍說，一定是用民調的方式，會有一定的機制公開辦理，也會用尊重兩位人選的方式來決定。

