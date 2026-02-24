鄭麗文喊「多些劉和然就不分裂」 藍基層盼中市長人選快定案

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨主席鄭麗文今天到新北黨部參加新春團拜。記者江婉儀／攝影
國民黨主席鄭麗文今到新北黨部參加新春團拜，鄭點名副市長劉和然有風度支持李四川參選，甚至直言「如果國民黨有更多劉和然，很多地方不會分裂，很多地方會團結」。此番談話引發外界聯想，藍營基層盼早點產生台中市長人選，可軍心穩定。

鄭麗文今致詞時感謝侯友宜的領導，盼延續新北市的勝選氣勢；她也點名副市長劉和然有風度支持李四川參選，甚至直言「如果國民黨有更多劉和然，很多地方不會分裂，很多地方會團結」。鄭的相關談話，被解讀為對各地初選競爭的提醒。

2026年台中市長藍營人選尚未出爐，引發基層焦慮，江啟臣和楊瓊瓔2人都積極爭取黨提名參選下屆台中市長，但黨中央協調未果，最終決定3月25日至3月31日舉行民調，決定下屆台中市長提名人選。

國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，國民黨將於下月底民調決定參選下屆台中市長的人選，台中已經講好了，只是內參民調不對外公布，劉和然與李四川也有內參民調，本質上是相同，只是時間早晚的問題。

藍營人士坦言，早點產生台中市長人選，可軍心穩定，台中雖然整合時間長一點，但大罷免後各自陣營壁壘分明，支持者不至於跑到其他陣營，「台中除了要團結，也要按照黨的規則走，相信很快就會有結果」。

