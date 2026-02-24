國民黨311徵召李四川戰新北 李乾龍：藍白會有民調

國民黨新北市長人選持續引發關注，國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天表示，會配台北市副市長李四川的辭職流程，預計3月的第二次國民黨中常會徵召；有關藍白合，他也說，會有一定機制，以民調方式進行，細節會尊重藍白兩位人選的決定。

國民黨主席鄭麗文今天表示，會在適當時機完成在中常會徵召台北市副市長李四川參選新北市長的程序，同時也會展開藍白合作的平台與遊戲規則的建立。作業細節引發外界關注，李乾龍稍早赴國民黨智庫參與立法實務研討會前接受媒體聯訪並說明。