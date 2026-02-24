鄭麗文喊話「多些劉和然就不分裂」 竹縣藍營基層初選再掀波瀾

國民黨主席鄭麗文今赴中國國民黨新北市黨部出席新春團拜，談及黨內布局時直言，「如果國民黨有更多劉和然，很多地方不會分裂，很多地方會團結。」此番談話引發外界聯想，也讓正陷入初選角力的新竹縣藍營情勢再掀波瀾。

鄭麗文致詞時感謝侯友宜的領導，盼延續新北市的勝選氣勢；她也點名副市長劉和然有風度支持李四川參選，甚至直言「如果國民黨有更多劉和然，很多地方不會分裂，很多地方會團結」。

鄭麗文的相關談話，被解讀為對各地初選競爭的提醒。新竹縣長布局方面，目前藍營內部競爭升溫，支持竹縣副縣長陳見賢與立委徐欣瑩兩股勢力基層動員頻繁，檯面下角力不斷。

支持徐欣瑩的藍營基層表示，「竹縣要團結」是共識，但團結不能流於口號，應回歸民調與勝選機率。多份民調顯示徐欣瑩在黨內與藍白合跨黨派對比中均具優勢，代表主流民意所在，「提名會贏的人」才是真正對選民負責，也是實質團結。

不過，支持陳見賢的藍營基層則指出，各縣市都已經出現嫻熟市政的副手接棒，對新竹縣來說才是最重要的，面對初選尊重制度，有民調也有黨員意向，是能夠展現最真實支持度的表現，初選後國民黨只要團結就能勝選。