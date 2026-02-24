高顏值綠營高市議員初選參選人搶提名 個性被封「少年陳其邁」

民進黨高雄議員初選參選人、明孝里長林浤澤堪稱市長陳其邁的「徒孫」，台中市議員江肇國昨日南下高雄陪同掃街，沿途不少熱情選民招待零食及水果。曾任陳其邁國會助理的江肇國說，他從林浤澤的做事態度看見少年時期的陳其邁，尤其林浤澤提出的「五力政策」，完全是陳其邁政策控的翻版。

民進黨將在3月2日至3月8日舉辦黨內初選電話民調，前鎮小港選區6人搶3席提名，在5個選區中競爭最激烈。

台中市議員江肇國專程南下高雄為昔日辦公室助理林浤澤輔選。江表示，他過去近距離觀察陳其邁，對於前老闆「緊緊緊」的做事衝勁及對故鄉高雄的深厚情感印象深刻，且深深影響自己在政治上的態度，這些特質在林浤澤身上充分展現出來，「從他身上看見少年陳其邁的影子」。

江肇國強調，林浤澤是非常優秀的新生代，擔任他的助理期間表現傑出，深獲民眾信任與團隊肯定，未來一定能為家鄉前鎮、小港做出更多貢獻。

林浤澤表示，感謝前老闆江肇國的肯定，針對「少年陳其邁」這個認證，可說是榮耀也是責任，一定會加倍努力，不負選民請託。