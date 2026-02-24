快訊

賴總統：中共介選加大力道 國安局成立九合一選舉安維專案

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴清德總統出席國安局71周年局慶大會，宣示國安局已經成立「9合1」選舉安維專案，要確保選舉不受外力干擾，讓民主制度穩健運行。圖／國安局提供
國安局今天舉行71周年局慶大會暨安幹班26期結訓典禮，賴總統出席致詞。他指出，今年我國將迎來「9合1」選舉，中國大陸勢必藉由假消息、假民調以及各種經貿與觀光操作，加大介選力道，國安局已經成立「9合1」選舉安維專案，要確保選舉不受外力干擾，讓民主制度穩健運行。

2026九合一選舉

賴總統今天出席國安局局慶大會暨安幹班的26期結訓典禮。他致詞時指出，中國大陸併吞台灣的野心從未改變，不僅持續升高對台軍事恫嚇、經濟脅迫、灰帶行動、網路攻擊、認知作戰等複合式施壓，近年更透過金錢利誘、債務脅迫、網路勾聯等手法，對國軍單位、行政機關、社團組織與關鍵產業，進行統戰滲透及竊密。

同時，中國大陸也動員協力組織，藉由多元管道對我發動認知作戰，企圖激化社會對立、混淆各界認知，進一步影響友盟對我國的支持。

賴總統指示國安局將「反統戰、反滲透、反併吞」列為首要任務，持續統合國安情報團隊能量，強化反情報部署，並與檢調單位協力合作，以情報支援案件偵辦，全力防堵境外敵對勢力破壞及滲透，進而鞏固台灣的民主防線。

賴總統並強調，今年我國將迎來「9合1」選舉，中國大陸勢必藉由假消息、假民調、開設地下賭盤，以及各種經貿與觀光操作，加大介選力道，干擾台灣民主選舉。特別在影響輿論方面，去年國安情報團隊查報超過4.5萬組異常帳號、蒐獲超過231萬則爭議訊息。

賴總統指出，國安局已經成立「9合1」選舉安維專案，後續要積極指導國安情報團隊持續加強協調合作，共同防範跨境惡意操作，確保選舉不受外力干擾，讓民主制度穩健運行。

賴清德總統出席國安局局慶大會暨國家安全情報幹部訓練班第26期結訓典禮。監誓國家安幹班結訓學員完成宣誓。圖／國安局提供
國安局

