聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國民黨嘉市黨部主委蔡明顯證實，推醫師翁壽良（右二）與白營協商，翁壽良日前受邀與南下輔選的民眾黨前主席柯文哲及張啓楷同框，引發政壇聯想。圖／聯合報資料照片
嘉義市長選戰升溫，民進黨提名立委王美惠參選，民眾黨由前立委張啓楷迎戰。原本卡關藍白合作，農曆年後出現轉折，國民黨市黨部主委蔡明顯證實，原被點名的市議員鄭光宏，表態不投入市長選舉，黨內剩醫師翁壽良參選意願最堅定，黨將推翁壽良，與民眾黨協調產生最終人選。

鄭光宏受訪強調，自己從未對外表態宣布參選，「何來退選」。接下來藍白互動備受矚目。國民黨主席鄭麗文後天26日下午嘉市出席新春團拜，是否就整合方向定調，外界高度關注。國民黨組發會主委李哲華日前受訪透露，3月11日將就嘉義市提出國民黨人選，與民眾黨討論整合機制。等同藍白合時程。

春節，地方政壇動作頻頻。外界一度關注鄭光宏動向，不過他受訪強調，從未表態參選市長，因此不存在「退選」問題，等同間接表明無意投入戰局。觀察其賀年看板與公開行程，未見市長競選字樣或布局，地方解讀拚議員連任。據了解，鄭光宏會退出市長選局，主因是遲遲未等到黨中央出面協調，促成市長黃敏惠相挺。

值得一提的是，翁壽良日前受邀與南下輔選的民眾黨前主席柯文哲及張啓楷同框，引發政壇聯想。翁壽良說明，自己過去在柯文哲參選總統時曾以無黨籍身分擔任嘉義競總主委，此行屬情誼受邀；至於整合進度，尊重黨中央決策。他強調，競選看板與服務處租到年底，「會參選到底」。柯文哲喊話，藍白一定會整合，推出最強組合迎戰。隨著鄭光宏不選，藍營人選聚焦翁壽良，藍白能否順利整合，將成嘉義市長選情的勝負關鍵。

藍白合 嘉義 民眾黨 王美惠 張啓楷

相關新聞

前進多眷村綠營艱困選區 童子瑋：人心是肉做的有信心突破框架

基隆市議長童子瑋今在碇內辦「市民見面會」時說，過去開票數據顯示，暖暖、碇內是綠營的艱困選區，但時代已走到選人不選黨階段，...

嘉市長選戰藍白合露曙光 藍營主委：鄭光宏不選推翁壽良與白營協商

嘉義市長選戰升溫，民進黨提名立委王美惠參選，民眾黨由前立委張啓楷迎戰。原本卡關藍白合作，農曆年後出現轉折，國民黨市黨部主...

鄭麗文指若有更多劉和然地方就不會分裂 台中基層：來不及了

立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都爭取國民黨提名要參選下屆台中市長，二人競爭期間，雙方有支持者空戰猛烈已現裂痕；國民黨主席...

北市綠議員初選下月9日登場 新人把握衝刺造勢、車掃盼出線

民進黨北市議員初選民調預計下月9日登場，各小雞除利用春節勤跑宮廟、基層外，剩下兩周時間，除維持既有選舉步調外，也紛紛祭出...

回應2026新北市長提名 劉和然：得到最多的是李四川給我擁抱

國民黨新北黨部今天舉辦新春團拜活動，新北副市長劉和然、國民黨副主席李乾龍等人皆出席。對於2026新北市長選舉，劉和然表示...

影／藍白合溝通無礙 鄭麗文：完成黨內徵召再共推候選人

國民黨主席鄭麗文今天出席國民黨台北市新春團拜時表示，中常會近日會在適當時機完成李四川參選新北市長的徵召程序，在完成新北市...

