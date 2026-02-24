嘉市長選戰藍白合露曙光 藍營主委：鄭光宏不選推翁壽良與白營協商

嘉義市長選戰升溫，民進黨提名立委王美惠參選，民眾黨由前立委張啓楷迎戰。原本卡關藍白合作，農曆年後出現轉折，國民黨市黨部主委蔡明顯證實，原被點名的市議員鄭光宏，表態不投入市長選舉，黨內剩醫師翁壽良參選意願最堅定，黨將推翁壽良，與民眾黨協調產生最終人選。

鄭光宏受訪強調，自己從未對外表態宣布參選，「何來退選」。接下來藍白互動備受矚目。國民黨主席鄭麗文後天26日下午嘉市出席新春團拜，是否就整合方向定調，外界高度關注。國民黨組發會主委李哲華日前受訪透露，3月11日將就嘉義市提出國民黨人選，與民眾黨討論整合機制。等同藍白合時程。

春節，地方政壇動作頻頻。外界一度關注鄭光宏動向，不過他受訪強調，從未表態參選市長，因此不存在「退選」問題，等同間接表明無意投入戰局。觀察其賀年看板與公開行程，未見市長競選字樣或布局，地方解讀拚議員連任。據了解，鄭光宏會退出市長選局，主因是遲遲未等到黨中央出面協調，促成市長黃敏惠相挺。

值得一提的是，翁壽良日前受邀與南下輔選的民眾黨前主席柯文哲及張啓楷同框，引發政壇聯想。翁壽良說明，自己過去在柯文哲參選總統時曾以無黨籍身分擔任嘉義競總主委，此行屬情誼受邀；至於整合進度，尊重黨中央決策。他強調，競選看板與服務處租到年底，「會參選到底」。柯文哲喊話，藍白一定會整合，推出最強組合迎戰。隨著鄭光宏不選，藍營人選聚焦翁壽良，藍白能否順利整合，將成嘉義市長選情的勝負關鍵。