鄭麗文指若有更多劉和然地方就不會分裂 台中基層：來不及了

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣（右二）和立委楊瓊瓔（右一）都爭取國民黨提名，要參選下屆台中市長。記者游振昇／攝影

立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都爭取國民黨提名要參選下屆台中市長，二人競爭期間，雙方有支持者空戰猛烈已現裂痕；國民黨主席鄭麗文今天在新北黨部團拜時說，如果國民黨有更多劉和然，很多地方不會分裂；一名藍營支持者表示，此話在台中已不適用，黨中央早該出面協調，現已來不及。

國民黨主席鄭麗文今天到新北黨部參加新春團拜，她詞時說，感謝新北市長侯友宜的領導，希望創下的白敗戰績可以延續下去。她點名副市長劉和然有風度支持李四川參選，甚至直言「如果國民黨有更多劉和然，很多地方不會分裂，很多地方會團結」。

藍營台中市長人選已決定下月底民調初選機制，台中一名藍營支持者說，黨中央遲未協調江與楊，二人拜票過程都會遇到對方支持者，憂心者多，也有支持者嗆說黨中央再不出面處理，他這次不投台中市長的選票，讓國民黨得到教訓。

爭取國民黨提名要參加台中市議員初選的豐原區社皮里長涂力旋表示，國民黨台中市長人選已決定提名方式和時程，他希望依時程能順利、盡速定案，讓基層不再焦慮，想參選市議員的人也有母雞可帶領。

