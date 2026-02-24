北市綠議員初選下月9日登場 新人把握衝刺造勢、車掃盼出線
民進黨北市議員初選民調預計下月9日登場，各小雞除利用春節勤跑宮廟、基層外，剩下兩周時間，除維持既有選舉步調外，也紛紛祭出車掃、集體大造勢等活動，不少新人表示，除了透過車掃讓選民印象更深刻外，也會邀請大咖、好友助陣，希望把握最後關頭脫穎而出。
2026九合一選舉
民進黨昨天上午執行2026年直轄市議員初選民調執行順序抽籤，其中台北市執行時間將落在3月9日至3月15日，其中台北市預計有4個選區將舉辦初選，包含第三選區（松山信義）、第四選區（中山大同）、第五選區（中正萬華）、第六選區（大安文山），現任及新人近日也都勤跑街頭，盼能在初選順利過關。
湧言會新人、中正萬華擬參選人康家瑋昨天晚上起舉辦車掃活動繞行選區，康表示，昨天民調確定後已經開始啟動第一天車掃，一方面加速提升知名度，也感謝選民與支持者照顧，其他既有步調包含站路口、掃市場等日常生活仍會繼續，而湧言會也將在3/1（日）舉辦大造勢活動，包含台北市所有現任、小雞都會到場，盼能夠團結造勢通過初選。
中山大同擬參選人朱政騏表示，3月起也會開始衝刺除了車掃外，也會邀請好友、大咖來幫忙站台，包含總統府副秘書長何志偉也在邀請中，接下來行程也會從早到晚不間斷包含掃市場、追垃圾車等；大安文山擬參選人徐嶔煌表示，從現在到做民調前都會相當關鍵，特別周末接觸在地居民機會很多，也會在民調當周開箱自己競選總部，邀請各界好友一同開箱。
