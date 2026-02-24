快訊

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

Gemini超調皮！他請AI整理YouTube網址竟被「瑞克搖」 遭識破還裝無辜

北市綠議員初選下月9日登場 新人把握衝刺造勢、車掃盼出線

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨北市議員初選民調預計下月9日登場，各小雞除利用春節勤跑宮廟、基層外，剩下兩周時間，除維持既有選舉步調外，也紛紛祭出車掃、集體大造勢等活動。圖／康家瑋提供
民進黨北市議員初選民調預計下月9日登場，各小雞除利用春節勤跑宮廟、基層外，剩下兩周時間，除維持既有選舉步調外，也紛紛祭出車掃、集體大造勢等活動。圖／康家瑋提供

民進黨北市議員初選民調預計下月9日登場，各小雞除利用春節勤跑宮廟、基層外，剩下兩周時間，除維持既有選舉步調外，也紛紛祭出車掃、集體大造勢等活動，不少新人表示，除了透過車掃讓選民印象更深刻外，也會邀請大咖、好友助陣，希望把握最後關頭脫穎而出。

2026九合一選舉

民進黨昨天上午執行2026年直轄市議員初選民調執行順序抽籤，其中台北市執行時間將落在3月9日至3月15日，其中台北市預計有4個選區將舉辦初選，包含第三選區（松山信義）、第四選區（中山大同）、第五選區（中正萬華）、第六選區（大安文山），現任及新人近日也都勤跑街頭，盼能在初選順利過關。

湧言會新人、中正萬華擬參選人康家瑋昨天晚上起舉辦車掃活動繞行選區，康表示，昨天民調確定後已經開始啟動第一天車掃，一方面加速提升知名度，也感謝選民與支持者照顧，其他既有步調包含站路口、掃市場等日常生活仍會繼續，而湧言會也將在3/1（日）舉辦大造勢活動，包含台北市所有現任、小雞都會到場，盼能夠團結造勢通過初選。

中山大同擬參選人朱政騏表示，3月起也會開始衝刺除了車掃外，也會邀請好友、大咖來幫忙站台，包含總統府副秘書長何志偉也在邀請中，接下來行程也會從早到晚不間斷包含掃市場、追垃圾車等；大安文山擬參選人徐嶔煌表示，從現在到做民調前都會相當關鍵，特別周末接觸在地居民機會很多，也會在民調當周開箱自己競選總部，邀請各界好友一同開箱。

中山大同擬參選人朱政騏表示，3月起也會開始衝刺除了車掃外，也會邀請好友、大咖來幫忙站台，包含總統府副秘書長何志偉也在邀請中，接下來行程也會從早到晚不間斷包含掃市場、追垃圾車等。圖／取自朱政騏臉書
中山大同擬參選人朱政騏表示，3月起也會開始衝刺除了車掃外，也會邀請好友、大咖來幫忙站台，包含總統府副秘書長何志偉也在邀請中，接下來行程也會從早到晚不間斷包含掃市場、追垃圾車等。圖／取自朱政騏臉書
財經專家徐嶔煌（右）力拚民進黨北市大安文山區議員初選出線，今天大年初六到景美市場掃街拜票。記者林佳彣／攝影
財經專家徐嶔煌（右）力拚民進黨北市大安文山區議員初選出線，今天大年初六到景美市場掃街拜票。記者林佳彣／攝影
湧言會將在3/1（日）舉辦大造勢活動，包含台北市所有現任、小雞都會到場，盼能夠團結造勢通過初選。本報資料照片
湧言會將在3/1（日）舉辦大造勢活動，包含台北市所有現任、小雞都會到場，盼能夠團結造勢通過初選。本報資料照片
大安文山擬參選人徐嶔煌表示，會在民調當周開箱自己競選總部，邀請各界好友一同開箱。圖／徐嶔煌提供
大安文山擬參選人徐嶔煌表示，會在民調當周開箱自己競選總部，邀請各界好友一同開箱。圖／徐嶔煌提供

民調 北市 新人

延伸閱讀

超有感地震！北市3級...蔣萬安臉書報平安 提醒謹記3步驟

北市職安模擬訓練再升級 體驗吊掛、電焊、綁鋼筋工地實況

北市無菸城市「原則禁止、例外開放」恐抵觸母法？ 市府解釋了

北市無菸年貨大街取締13件 花博西門町燈節違者罰

相關新聞

鄭麗文指若有更多劉和然地方就不會分裂 台中基層：來不及了

立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都爭取國民黨提名要參選下屆台中市長，二人競爭期間，雙方有支持者空戰猛烈已現裂痕；國民黨主席...

北市綠議員初選下月9日登場 新人把握衝刺造勢、車掃盼出線

民進黨北市議員初選民調預計下月9日登場，各小雞除利用春節勤跑宮廟、基層外，剩下兩周時間，除維持既有選舉步調外，也紛紛祭出...

回應2026新北市長提名 劉和然：得到最多的是李四川給我擁抱

國民黨新北黨部今天舉辦新春團拜活動，新北副市長劉和然、國民黨副主席李乾龍等人皆出席。對於2026新北市長選舉，劉和然表示...

影／藍白合溝通無礙 鄭麗文：完成黨內徵召再共推候選人

國民黨主席鄭麗文今天出席國民黨台北市新春團拜時表示，中常會近日會在適當時機完成李四川參選新北市長的徵召程序，在完成新北市...

點名有風度、多次擁抱致意 鄭麗文：有更多劉和然地方就不會分裂

國民黨主席鄭麗文今天到新北黨部參加新春團拜，鄭麗文致詞時提到，感謝新北市長侯友宜的領導，希望創下的白敗戰績可以延續下去。...

鄭麗文：適當時機徵召李四川戰新北 藍白合作同時展開

備戰2026，國民黨主席鄭麗文今天表示，會在適當時機完成在中常會徵召台北市副市長李四川參選新北市長的程序，同時也會展開藍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。