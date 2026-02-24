回應2026新北市長提名 劉和然：得到最多的是李四川給我擁抱

國民黨新北黨部今天舉辦新春團拜活動，新北副市長劉和然、國民黨副主席李乾龍等人皆出席。對於2026新北市長選舉，劉和然表示，國民黨的節奏一定是自己拿捏，李四川一直說要來看他，但他說不用，真的是很熟悉的老同事，也是老長官，且李四川還要交接業務。

劉和然致詞時表示，新北市從縣長周錫偉、市長朱立倫、市長侯友宜，這21年來真的非常努力，感謝剛剛主席的稱讚，運動就是要有運動家精神，李四川是他的老同事，也是老長官，自己自認對他非常地了解，是非常地敬重的了解。

劉和然表示，在過程中自己一直談三件事，一、一定對新北有深度了解；二、一定要對民眾有同理心，了解民眾在想什麼，望聞問切；三、不僅要有解決問題的方法，還要有解決問題的勇氣。時間到了就會做決定，謝謝主席的信任，謝謝副主席李乾龍跟議長蔣根煌，其實都在協調，謝謝各位關心。

劉和然表示，國民黨的節奏一定是自己拿捏，尤其新北市這個團隊很穩健，各位就可以看到，未來將在2026年底，李四川接棒變成李四川市長。昨天他在議長的春酒場合碰到李四川，得到最多的是「他給我擁抱」，李四川一直說要來看他，自己說真的不用，因為真的是很熟悉的老同事，也是老長官，而且是非常敬重的老長官。這段時間李四川還要把台北市業務交接，黨也會在中常會確認，三月初還有藍白合整合，這都要有勞主席跟副主席。

李乾龍致詞時表示，第一句就點名劉和然「你必須要跟我擁抱」，劉和然立即上台與李乾龍擁抱後，李乾龍才繼續說，這不足與外人道，他非常欽佩市長侯友宜與劉和然，看到他們兩位的霸氣，他在整合當中，這是一個模範劇本，全省各地都應該拿這個當範本。