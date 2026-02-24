快訊

國家警報大響！宜蘭外海12:37發生規模5.6地震 17縣市有感

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

鄭麗文：適當時機徵召李四川戰新北 藍白合作同時展開

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）今天出席國民黨台北市新春團拜時表示，黨內近日會完成新北市、宜蘭縣、嘉義市的候選人徵召程序，並透過與民眾黨藍白合作之間的平台建立，產生藍白共推的候選人。記者余承翰／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）今天出席國民黨台北市新春團拜時表示，黨內近日會完成新北市、宜蘭縣、嘉義市的候選人徵召程序，並透過與民眾黨藍白合作之間的平台建立，產生藍白共推的候選人。記者余承翰／攝影

備戰2026，國民黨主席鄭麗文今天表示，會在適當時機完成在中常會徵召台北市副市長李四川參選新北市長的程序，同時也會展開藍白合作的平台與遊戲規則的建立。

2026九合一選舉

鄭麗文今出席台北市新春團拜前受訪表示，國民黨與民眾黨主席黃國昌一直有非常暢通的溝通。除了新北市，宜蘭縣部分，2月底會完成內參民調，產生國民黨候選人後，也會展開藍白合的協調。另在嘉義市方面，很快會完成人選徵召的程序。

鄭麗文說，宜蘭、新北、還有嘉市的國民黨人選徵召完畢之後，會展開藍白合作平台的溝通跟協調，透過兩黨所同意的機制，產生藍白共推的候選人。

鄭麗文致詞時也說，新的一年從首都出發，「北北基桃定江山」，最前瞻、進步、貼心的市政發展，北北基桃聯手大團結，絕對可以開創台灣新的未來。她也感謝台北市「願意放人」，不讓李四川有休息機會，一定要讓輝達簽約順利完成，隨即宣布參選。馬年國民黨要一馬當先，期許年底選舉票源滾滾，開出紅盤，全面大贏。

藍白合 國民黨 鄭麗文 李四川

延伸閱讀

立院今協商國情報告形式 鄭麗文：大方到國會 賴總統「免驚」

鄭麗文指國民黨將積極主導對美軍購 卓榮泰：不宜由在野主導

黃國昌不排除進入李四川團隊 侯友宜：我們一定全力支持李四川

外媒專訪談兩岸局勢 鄭麗文指「須互信」：否則只剩武器替我們發言

相關新聞

民進黨誰戰蔣萬安傳僅討論2人…首選仍是「她」 綠營人士曝恐有黑馬

民進黨昨天選對會討論台北市長人選傳出僅討論行政院副院長鄭麗君、立委王世堅，外界好奇是否人選已鎖定，綠議員也表態兩人都是優...

影／藍白合溝通無礙 鄭麗文：完成黨內徵召再共推候選人

國民黨主席鄭麗文今天出席國民黨台北市新春團拜時表示，中常會近日會在適當時機完成李四川參選新北市長的徵召程序，在完成新北市...

點名有風度、多次擁抱致意 鄭麗文：有更多劉和然地方就不會分裂

國民黨主席鄭麗文今天到新北黨部參加新春團拜，鄭麗文致詞時提到，感謝新北市長侯友宜的領導，希望創下的白敗戰績可以延續下去。...

鄭麗文：適當時機徵召李四川戰新北 藍白合作同時展開

備戰2026，國民黨主席鄭麗文今天表示，會在適當時機完成在中常會徵召台北市副市長李四川參選新北市長的程序，同時也會展開藍...

黃偵琳宣布退選 高雄左楠區市議員從「七搶四」變成不用辦初選

民進黨將在3月2日至3月8日辦理高雄市議員初選電話民調，左楠區參選人黃偵琳因酒駕爭議宣布退選，高市黨部對此表達尊重及肯定...

國民黨台中市長初選開跑 江啟臣和楊瓊瓔都有造勢活動

國民黨下屆台中市長參選人下月底將以民調決定人選，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都已展開密集拜票行程，江啟臣安排下月1日在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。