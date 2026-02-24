點名有風度、多次擁抱致意 鄭麗文：有更多劉和然地方就不會分裂

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
國民黨主席鄭麗文今天到新北黨部參加新春團拜。記者江婉儀／攝影
國民黨主席鄭麗文今天到新北黨部參加新春團拜。記者江婉儀／攝影

國民黨主席鄭麗文今天到新北黨部參加新春團拜，鄭麗文致詞時提到，感謝新北市長侯友宜的領導，希望創下的白敗戰績可以延續下去。她也點名副市長劉和然有風度支持李四川參選，甚至直言「如果國民黨有更多劉和然，很多地方不會分裂，很多地方會團結」，光是一場新春團拜，鄭與劉握手擁抱至少3次。

鄭麗文表示，新北市民長期對國民黨的厚愛跟支持，國民黨一定點滴在心頭。吃果子拜樹頭，一定要感恩，感謝新北市民對國民黨的支持跟疼惜。過去這八年，首先要感謝市長侯友宜，好好做事情。

鄭麗文點出，今天如果中央政府也能夠好好做事情，大家不用這麼辛苦，不用每天愁眉苦臉，也不用每天在那邊烏煙瘴氣。希望台灣能夠恢復過去所熟悉的祥和、善良、樸實、認真打拚。但是帶頭的人、持家的人每天都在亂，國民黨雖然是在野黨，但是絕大多數的地方縣市政府是國民黨在持家，大家都會看到真正有夠認真、有眼光、有前瞻，又有非常強的執行力，重點是永遠跟基層站在一起。

鄭麗文說，今天「好好做事情」就是國民黨給所有地方政府，大家可以看到的。從南到北，所有國民黨執政的縣市都交出了非常漂亮亮麗的成績單，得到了縣民市民高度的支持，希望把這份力量擴散出去，延續下去。從新北市開始做起，是全台灣的龍頭，有示範的作用，非常感謝侯市長的領導，也希望侯市長在新北市所創下的不敗戰績，也能夠順利地延續下去。

鄭麗文表示，侯市長之所以會成功，背後除了家裡偉大的女人，還有在市政府偉大的男人。副市長劉和然真的是每天非常認真地做事情，沒有副市長，新北市也交不出這麼亮麗的成績，

國民黨也非常驕傲，劉和然是一個非常優秀的人才，是夠資格的市長人選。 但新北市有全台灣的精英，最有全國知名度的明星來參選，她敬佩、也感謝劉和然，在黨內爭取提名的這段時間，他勤走基層，表現最佳運動家精神，有風度支持另一位候選人，這是幾十年來國民黨很少看到的。

鄭麗文說：「講一句比較坦白的話，過去國民黨如果有更多的劉和然，很多地方不會分裂，很多地方會團結，不會因為這樣而綠化之後一去不復返。 這種精神，從我選當主席的時候就告訴大家，國民黨永遠要記得，永遠要感恩。」雖然劉和然不會參選這一屆新北市長，但她期待這樣的人才，未來一定要為黨所重用，而為黨所重用就是為國家所重用，感謝劉為國民黨樹立一個良好典範。

最後，鄭麗文表示，新北這邊她很心安，雙北都非常優秀，也要發揮火車頭作用，中央黨內會在最適當時間，完成黨內提名程序，新北不但要選上，也要選得漂亮，把能量輻射到全台，議員也要全壘打，還有議長，新北絕對會開紅盤。

國民黨主席鄭麗文今天到新北黨部參加新春團拜。記者江婉儀／攝影
國民黨主席鄭麗文今天到新北黨部參加新春團拜。記者江婉儀／攝影
國民黨主席鄭麗文今天到新北黨部參加新春團拜，多次與新北市長劉和然握手擁抱致意。記者江婉儀／攝影
國民黨主席鄭麗文今天到新北黨部參加新春團拜，多次與新北市長劉和然握手擁抱致意。記者江婉儀／攝影

國民黨 鄭麗文 侯友宜 劉和然 李四川

