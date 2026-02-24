黃偵琳宣布退選 高雄左楠區市議員從「七搶四」變成不用辦初選

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄市議員演變成41人搶34席提名，黃偵琳宣布退選後，需要初選的選區少一個，3月2日至3月8日透過電話民調決定勝負。記者徐白櫻／攝影
民進黨將在3月2日至3月8日辦理高雄市議員初選電話民調，左楠區參選人黃偵琳因酒駕爭議宣布退選，高市黨部對此表達尊重及肯定。黨部主委黃文益表示，左楠區原本5人爭取4席提名，黃偵琳退選後將不必辦初選，參選人皆可退回20萬元民調作業費。

2026九合一選舉

高市黨部表示，黃偵琳已就相關事件公開致歉並表達反省，並在審慎評估後，主動宣布退出本次初選選舉程序。市黨部尊重其決定，也肯定其願意承擔政治責任的態度。

黨部主委黃文益說，民進黨對於酒駕零容忍立場與社會價值一致。對於任何涉及酒駕之行為，均以最高標準檢視；左楠區將不必辦電話初選，黃文志等5名登記參選人可退回20萬元民調作業費，其餘費用依規定辦理。

民進黨高雄市議員將提名34人參選，2月10日登記截止，共42人登記參選，包括大岡山選區、左營楠梓區、旗鼓鹽選區、鳳山區、前鎮小港選區及林園大寮選區，總共6區需要辦理初選，黃偵琳退選後變成41人搶34提名，只剩5個選區需要辦初選。

民進黨第四選區（左營、楠梓）預計提名4席，起初多達7人爭取，包括議員黃文志、議員李雅慧、文化局前局長尹立、青年局前局長張以理、劉世芳立委辦公室前執行長黃偵琳、李雅慧前助理郭原甫、謝長廷前幕僚薛兆基，不過郭、薛兩人已經先後宣布退出黨內初選，黃偵琳也在今天宣布退選。

高市議員參選人薛兆基說，酒駕事件後很多人跟他恭喜，沒想到花了幾千萬元的大型看板及廣告，竟然是白忙一場；左楠只剩下4名參選人，提名4席、不用初選，各自領回50萬元，繞了一大圈，真是夠了！

黨部說明，全體初選參選人皆繳交50萬元給黨部，包含20萬元登記費、20萬元電話民調費及10萬元保證金，保證金會在大選結束後退還，登記費不會退。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

