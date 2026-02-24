快訊

國民黨台中市長初選開跑 江啟臣和楊瓊瓔都有造勢活動

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院今天新春團拜，副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都到場。圖／取自江啟臣臉書
國民黨下屆台中市長參選人下月底將以民調決定人選，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都已展開密集拜票行程，江啟臣安排下月1日在豐原樂天宮舉辦「豐原山城見面會」造勢活動，從他的本命區豐原出發；楊瓊瓔團隊表示，楊瓊瓔拜票行程，目前正規劃大型造勢活動中。

江啟臣和楊瓊瓔都爭取黨提名要選下屆台中市長，二人今天都到立法院參加新春團拜，江啟臣在臉書寫，「祝福大家新年快樂、政通人和、心想事成！」

他說邁入國會「三黨不過半」的第三年，挑戰前所未有，他向立法院所有辛苦的議事同仁致敬，面對推陳出新的議事攻防、史無前例的作法，他知道大家時常感到精疲力竭，真的辛苦了！新的一年，讓我們一起打起精神，努力讓國會運作更流暢、更進步。

江啟臣寫「國會的進步，我們一起努力；國會的形象，我們一起維護；新的一年，我們一起加油！」

楊瓊瓔也在臉書發文，她說立法院今天熱鬧舉行新春團拜，她每次站在立法院這個全國最高的民意殿堂，心裡想的，始終是如何把最好的資源帶回台中。

楊瓊瓔說，這幾年台中在盧秀燕市長的帶領下，各項建設突飛猛進，她在中央，也從未停下腳步，無論是爭取預算、推動法案，就是為了成為台中最強的後盾。

她最後寫出「台中的大小事就是瓊瓔的事，3月25至3月31市長初選民調電話唯一支持楊瓊瓔」。

