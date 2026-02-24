民進黨誰戰蔣萬安傳僅討論2人…首選仍是「她」 綠營人士曝恐有黑馬

民進黨昨天選對會討論台北市長人選傳出僅討論行政院副院長鄭麗君、立委王世堅，外界好奇是否人選已鎖定，綠議員也表態兩人都是優秀人選，但要盡快協助團隊到位，推出實質政見。另名綠營人士則認為，黨中央雖仍將鄭麗君視為首選，但不管是鄭、王意願看起來都不高，恐怕最後會有黑馬竄出。

民進黨昨天舉行選對會，針對尚未提名七個縣市長人選布局，其中台北市長部分，會中僅有將行政院副院長鄭麗君、立委王世堅納入討論，包含近日聲量暴漲台北101董事長賈永婕、先前曾表態壯闊台灣理事長吳怡農均未被提及，也讓外界好奇人選是不是快底定。

民進黨議員洪健益表示，兩位都是非常優秀人選，鄭麗君在關稅貿易談判表現相當優秀，經濟問題上處理能力也獲藍、白領階級肯定，形象良好更能打出「台北第一女市長」與蔣萬安做出區隔；而王世堅不做作、直率的個性則備受年輕人喜愛，且沒有「偶包」，能吸收蔣萬安最難觸及選票。

洪健益說，對小雞來說能夠拉抬選情母雞極為重要，支持者在投票時能否「愛烏及烏」把票投給同黨籍議員，台北市民進黨基本盤僅有3成，而這些支持者在議員選票僅有約80%會投給綠營議員，黨中央推出人選後要盡快協助參選人團隊到位，「選舉不是只靠嘴巴講而已」若沒有實質政見或團隊支持，最後可能「小雞都會淹死」。

另一名綠營人士分析，從黨中央角度來看鄭麗君仍是首選，也是選戰策略上相對「安全牌」，能守得住基本盤，但除本身意願不高外也不夠接地氣恐怕會讓基層有脫節感；相較於鄭，王世堅風格截然不同，除網路聲量較高外，更能吸引淺藍、淺白選票，但同時王的發言、作風也較為「作自己」，若提名王是「險棋」一枚，較無法預期選情如何變化。