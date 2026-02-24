快訊

黃偵琳爆發酒駕爭議未休 公開聲明退出高雄市左楠區議員初選

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄市左楠區議員初選參選人黃偵琳今天宣布退出初選，為自己所犯錯誤承擔後果。記者徐白櫻／攝影
民進黨高雄市議員擬參選人黃偵琳爆發酒駕爭議，高雄市長陳其邁今早受訪表示「無法接受」。稍後黃偵琳在臉書發布退選聲明，她表示，很抱歉造成社會的紛擾，她決定退出左楠區市議員初選，「誠心面對自己所犯的錯誤，承擔負責」。

2026九合一選舉

民進黨高雄市左楠區議員初選5搶4，民進黨預計在第四選區（左營、楠梓）預計提名4席，共有黃文志（現）、李雅慧（現），以及新人尹立、張以理及黃偵琳登記參選。

昨天爆發酒駕爭議後，黃偵琳第一時間沒有宣布退選，僅表示未來交由選民決定，但今早市長陳其邁發聲後，透過臉書發布退選聲明。

黃偵琳表示，經過一夜的沈澱，感謝所有朋友的指教跟提醒，很抱歉造成社會的紛擾，「我決定退出2026年高雄市左營、楠梓選區的市議員初選，誠心地面對自己所犯的錯誤，承擔負責」。

黃偵琳強調，做錯了事就該勇於承認、誠心悔過，她做了嚴重的錯誤示範，讓所有支持我的朋友失望了，再次致上最深的歉意及檢討。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

民進黨高雄市左楠區議員初選參選人黃偵琳今天宣布退出初選，為自己所犯錯誤承擔後果。圖／取自臉書
