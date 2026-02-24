快訊

軍購特別條例立院要動了 朝野簽字同意3月6日付委

鄭麗君：美最高法院判決不涉232條款 我方最優惠待遇不變

台中毒夫妻猛抽安非他命...4幼子宛如被關毒氣室 法院：令人憐惜

曝李四川反被運將捐400車資 韓國瑜：受中華文化教育 心中永住包青天

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜（前排左三）今天出席立法院115年新春團拜，並與出席委員一起恭賀新年快樂。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜（前排左三）今天出席立法院115年新春團拜，並與出席委員一起恭賀新年快樂。記者潘俊宏／攝影

立法院新會期今天開議，立法院長韓國瑜在新春團拜致詞時透露，台北市副市長李四川過年搭計程車被運將捐400元贊助李四川參選新北市長，讓他萬分感動，還形容立法院去年全年無休變7-11，許願新的會期朝野和氣，為人民打拼、為國家進步努力。

2026九合一選舉

立法院舉辦新春團拜，國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召陳清龍等人皆到場。韓國瑜致詞先是許願說，去年期待朝野一團和氣，結果還是吵了一整年，今年不知道會不會達成，但還是要許願，希望新的一年，立法院每位委員大家一心一意，為人民打拼、為國家進步努力，朝野之間有衝突，最後都能和和氣氣達成共識。

韓國瑜還打去點名三黨團總召指，柯建銘現在變得慈眉善目，「我心裡就最高興，以前都在罵我」，傅崐萁現在看起來也笑瞇瞇，陳清龍還不習慣，慢慢就會習慣。而立法院的攻防、衝突從來沒有停止過，過去一年全年無休，「立法院變成7-11」，創歷史上從來沒有的紀錄。

韓國瑜還分享，太多人的期待都在立法院，他昨天晚上跟李四川聊天，李四川過年坐計程車時，拿出400元車資給運將，結果運將反而把400元捐給李四川要他參選新北市長，讓他聽了感動萬分，「只要受中華文化教育長大，心中永遠住著包青天」，希望政治人物幫助好人、懲罰壞人，讓老百姓過好日子。

韓國瑜最後強調，新會期大家一定會有衝突，但是希望妥協之後國家能夠進步，而不是為衝突而繼續衝突下去，沒完沒了，尤其現在國際情勢這麼複雜，內外壓力都很大，一定要團結起來，讓立法院進步、讓中華民國進步，讓台灣人民可以享受到更美好的生活。

韓國瑜 立法院 李四川

延伸閱讀

黃國昌不排除進入李四川團隊 侯友宜：我們一定全力支持李四川

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

韓國瑜親邀賴總統國情報告 府：合憲下將欣然前往

影／將投入新北選戰...李四川吐露心底話 與蔣萬安互動曝好交情

相關新聞

黃偵琳爆發酒駕爭議未休 公開聲明退出高雄市左楠區議員初選

民進黨高雄市議員擬參選人黃偵琳爆發酒駕爭議，高雄市長陳其邁今早受訪表示「無法接受」。稍後黃偵琳在臉書發布退選聲明，她表示...

曝李四川反被運將捐400車資 韓國瑜：受中華文化教育 心中永住包青天

立法院新會期今天開議，立法院長韓國瑜在新春團拜致詞時透露，台北市副市長李四川過年搭計程車被運將捐400元贊助李四川參選新...

影／黃偵琳涉酒駕被黨內逼退 陳其邁撂重話：對酒駕無法接受

民進黨高雄市左楠區市議員擬參選人黃偵琳涉酒駕，曾有意參選高雄市議員的桃園市前議員王浩宇公開呼籲退選。針對此事，高雄市長陳...

黃國昌不排除進入李四川團隊 侯友宜：我們一定全力支持李四川

民眾黨主席黃國昌表態角逐新北市長，他昨日受訪表示不排除加入國民黨人選李四川團隊。今天被問到藍白合進度與黃國昌說法，侯友宜...

民進黨討論台北市長參選人 未納賈永婕

備戰年底地方選舉，民進黨昨天舉行選對會，針對尚未提名的七個縣市長人選布局。民進黨發言人吳崢指出，會中持續就徵詢進度交換意...

年底選舉 鄭麗文喊「台灣頭贏到台灣尾」

國民黨昨在中央黨部舉行新春團拜，黨主席鄭麗文致詞時喊出年底九合一選舉要從台灣頭贏到台灣尾，包括外島都要「全壘打」，年底選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。