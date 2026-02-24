高雄市議員參選人爆酒駕 陳其邁：黨中央會妥善處理

快訊

中央社／ 高雄24日電

投入民進黨高雄市議員初選的參選人黃偵琳，被爆去年發生酒駕事故。高雄市長陳其邁今天對此表示，酒駕零容忍，是社會普遍共識，相信黨中央跟市黨部會妥善處理。

2026九合一選舉

高雄地方法院判決書指出，黃偵琳於去年1月深夜在友人住處飲酒後，騎乘機車行經三民區街口與人發生擦撞，經檢測，酒精濃度達每公升0.33毫克。黃偵琳遭判2月徒刑，得易科罰金，併科罰金新台幣5000元。

黃偵琳昨天表示，自己確實做錯，相關司法程序都依法面對，該承擔的法律責任沒有逃避，已和當事人達成和解。由於初選在即，她說，交由選民決定，但她多年來用心服務地方，相信鄉親看得到。

對此，陳其邁今天上午在市政會議前接受媒體聯訪表示，酒駕零容忍，這是社會普遍共識。相信黨中央跟市黨部會妥善處理。

被問到是否認為黃偵琳應退選，陳其邁表示，他個人對酒駕行為沒有辦法接受。相信黨中央跟市黨部會依據社會普遍的共同期待處理，因為社會沒辦法接受這種酒駕行為。

此外，高雄壽山動物園大象和白老虎近期相繼過世，觀光局長高閔琳在市政會議前接受媒體聯訪表示，大象「阿里」和白老虎「昭海」都屬於偏高齡動物，尤其「昭海」爺爺其實已是人類年齡大概90多歲。

高閔琳提到，未來會評估就既有場域，是否再引進其他動物。目前場域比較適合大型草食性動物，會持續評估。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

壽山動物園 酒駕 黃偵琳

