影／黃偵琳涉酒駕被黨內逼退 陳其邁撂重話：對酒駕無法接受

民進黨高雄市左楠區市議員擬參選人黃偵琳涉酒駕，曾有意參選高雄市議員的桃園市前議員王浩宇公開呼籲退選。針對此事，高雄市長陳其邁表示，酒駕零容忍，這是社會普遍的共識，他個人沒有辦法接受，相信黨中央與市黨部會妥善處理。

曾任內政部長劉世芳立委時期辦公室執行長的黃偵琳登記民進黨黨內初選，在電話民調前夕被網友爆料去年除夕酒駕肇事，事件曝光後，網友一片撻伐。2022年曾有意參選三民區議員初選的王浩宇也以左楠區選民身分呼籲黃偵琳退選。

王浩宇說，酒駕行為對社會影響很大，因為酒駕撞傷路人被起訴，不退選真的無法跟社會交代，這部分沒有模糊空間。過去民眾黨林致兵退選、陳品杰退黨，民眾黨用高標準來處理這件事；民進黨上屆台中市議員參選人林義偉也是涉及酒駕，當時也主動退黨，同樣是酒駕零容忍，處理同樣明快而堅決。

今早高市府市政會議前，市長陳其邁受訪表示，酒駕零容忍，這是社會普遍的共識，相信黨中央跟市黨部都會妥善來處理。

記者進一步追問參選人是否需要退選？陳其邁說，他個人對酒駕行為沒有辦法接受，也相信黨中央跟市黨部會依據過去整體、社會普遍及大家共同期待（來處理），因為社會沒有辦法接受這種酒駕的行為。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康