川普發文警告！若有國家想利用最高法院判決耍花招 將面臨更高關稅

民進黨討論台北市長參選人 未納賈永婕

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

備戰年底地方選舉，民進黨昨天舉行選對會，針對尚未提名的七個縣市長人選布局。民進黨發言人吳崢指出，會中持續就徵詢進度交換意見，沒有新一波的建議提名名單，也未設定具體時間表。與會人士透露，台北市長部分，僅有行政院副院長鄭麗君、立委王世堅納入討論，近期聲量爆棚的台北一○一董事長賈永婕未被提及。

民進黨尚有七縣市長人選未完成提名，包括台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮縣、金門縣、連江縣（馬祖）。

桃園市長方面，仍舊呈現總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部政次黃世杰誰來出戰的局面。至於泛藍議員魏嘉賢宣布參選花蓮縣長，民進黨持續關注，花蓮地方則反映盼與無黨籍議長張峻合作。澎湖縣長陳光復大年初一時因跌倒送醫，據轉述，選對會成員會中給予慰問，期盼陳早日康復。

吳崢指出，昨天選對會針對尚未提名的縣市進行意見交換與資訊，但未進入下一階段的決策程序，也未設定具體時間點，剩下幾區將努力推進。

外傳黨內已有共識推派竹北市長鄭朝方出戰新竹縣長，吳崢表示，選對會有留意到地方和社會點名的人選，並關注對手陣營的動態，目前仍在全盤規畫中。

