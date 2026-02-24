年底選舉 鄭麗文喊台灣頭贏到台灣尾

國民黨昨在中央黨部舉行新春團拜，黨主席鄭麗文致詞時喊出年底九合一選舉要從台灣頭贏到台灣尾，包括外島都要「全壘打」，年底選舉開出紅盤，全面大贏。她提到，預計農曆年後很快會正式在中常會啟動提名作業。

迎戰年底九合一選舉，藍白兩黨即將啟動整合。民眾黨主席黃國昌昨說，秉持最大的誠意跟善意，用最好的方式選出最強團隊，並帶給新北市民最佳的治理。他也透露，國民黨預計在「三月的第二周」徵召台北市副市長李四川參選新北市長。

黃國昌接受網路專訪提到，藍白還有三件事情必須進行，包括公布藍白共同政見、簽署政黨合作協議，最後按照雙方都同意的規則進一步加以實踐；如果能夠藉由藍白兩黨共同政見，進而在國民黨執政縣市實踐民眾黨的價值，絕對是好事。

對於藍營提名進度，鄭麗文說，她感覺黨內提名特別順利，包括新竹縣已正式進入初選程序；台中市的部分，兩邊幕僚已完成接下來內參民調相關的細節。其他很多縣市，年前也都完成黨內程序。過完年後，應該很快就會正式在中常會進行提名作業。她也重申，外界所稱焦慮、退黨潮等，有很多不是事實。

李四川前天與立院副院長江啟臣合體，送上具有象徵意義的鐵槌給江，希望參選人能帶工程人員精神，好好去拚市政。李四川昨赴議會新春團拜時，有感而發地說，北市議會大樓是他當工地主任時完成的，人生計畫趕不上變化，往後要怎麼走都隨緣，如果新北市要他服務，絕對全力以赴。