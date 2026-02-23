施政表現有目共睹 傳出參選宜蘭縣長？林茂盛：時間會證明一切

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府舉辦新春團拜，代理縣長林茂盛（前排中）受訪時說，努力「顧好縣政」，不是拚選舉，時間會證明一切，他沒有要參選縣長。圖／縣府提供
宜蘭縣代理縣長林茂盛努力推動縣政，成績有目共睹，一再被傳言他勤跑基層，有意角逐縣長？對此，林茂盛今天表示，「時間會證明一切」，他至今沒掛競選看板布旗，亦無任何參選動作，至於勤跑基層則是延續林姿妙縣長的作法，與選舉布局無關。

林茂盛是縣長林姿妙在7年多前首任縣長時，從新北市府延攬進入宜蘭縣府的優秀人才，從秘書長升任副縣長；去年元月起代理縣長職務，打造39項新興亮點計畫，在林姿妙縣長建立基礎下，讓人看到施政成績。

春節連假後上班日，宜蘭縣政府舉辦新春團拜，林茂盛說， 9天年假中特別感謝警消、醫護及相關各局處同仁犧牲假期，讓鄉親平安、快樂過好年；新的一年，如同縣府今年編列的預算，不管是推動新興亮點計畫或例行性計畫，縣府秉持「縣民的小事，就是縣府的大事」態度，持續精進，讓宜蘭愈來愈好。

過年期間，有意角逐年底公職的參選人莫不瘋狂拜廟博曝光，代理縣長林茂盛也以平常心跑行程及拜宮廟。被問到是否參選宜蘭縣長？林茂盛說，時間證明一切，他至今並無任何參選動作，唯有「顧好縣政」。

既不參選，為何如此勤跑社區基層？林茂盛說，以前林姿妙縣長怎麼做，他就儘量延續這麼做，不能讓鄉親覺得有太大差異，只有如此而已。

無黨籍的他是否會在年底幫縣長候選人站台？林茂盛笑說「這不是我的強項」，如果要站台，也是各政黨候選人都站，這太累了。

縣府人員說，代理縣長除了內部會議及面議，外面的社區行程也要跑，力求「內外兼顧」，有時連吃飯及上廁所的時間都沒有，每天幾乎都是超人行程，就如他當初接下代理縣長時所言，力拚「顧好縣政」，不是拚選舉。

