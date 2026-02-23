2026縣市長選戰民眾黨怎開打？ 苦苓指黃國昌1條件換退選

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨主席黃國昌（中）。記者邱德祥／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）。記者邱德祥／攝影

2026年縣市長選舉各黨派已如火如荼準備，作家苦苓今（23）日分析「民眾黨有戲嗎？」直言，新竹市的高虹安已經退黨，而嘉義市的張啓楷、宜蘭的陳琬惠都無法勝選，唯一希望新北市，如果這次黃國昌選到底，也讓國民黨失掉新北，可能會結冤仇，2028就不用藍白合了。因此苦苓預測，2026年民眾黨的縣市長席位可能完全歸零，黃國昌一定會有條件的退選，像是未來當法務部長。

苦苓在臉書指出，黃國昌就像是「傲嬌的孔雀」，近期已開始勤跑基層發放春聯。雖然沿途遭遇不少人嗆聲，黃國昌仍「堅持不做小綠」。對此苦苓質疑，難道改做「小藍」或「小紅」就是一種光榮嗎？

而針對民眾黨的處境，苦苓表示，做為台灣第三大黨、第二大在野黨，民眾黨自然不能在2026的大選中缺席，尤其是縣市長，怎麼樣也得N+1、多個一兩席才行。但到底有沒有搞頭呢？

他依序分析，首先是新竹市，國民黨已經決定禮讓高虹安，反正選不過，乾脆做個順水人情，但是高虹已經在一審宣判時退出民眾黨了，她現在是無黨籍身份，就算選上了也不能算在民衆黨身上，這樣想要N+1，反而先變成N-1了。

接著是嘉義市，苦苓分析，另外一個國民黨可能禮讓的是嘉義市的民眾黨籍張啟楷，可惜對手民進黨的王美惠太強，再加上現任市長黃敏惠的「暗助」，就算藍白合，張啟楷也打不贏，結果還是N+0。

至於宜蘭縣，國民黨不管是立委吳宗憲或議長張勝德出來，加上民進黨的林國漳形成「三角堵」，陳琬惠如果硬要選，也只能扮演民眾黨一貫的「成事不足 、敗事有餘」，結果還是N+0。糟糕。

因此，苦苓指出，唯一的希望就在新北市了，黃國昌可以選到底，和李四川、蘇巧慧鼎足而三，然後幫國民黨把六都人口最多的新北市丟掉——這下子冤仇可結大了！這下子2028也不用再搞什麼藍白合了，這下國民黨心心念念要拿回的政權，也成了竹籃打水一場空。

不過，文末苦苓指出，以「超速仔」黃國昌的個性和作風，他認為黃國昌絕不會選到底，一定會有條件的退選，而且這個條件絕不會是多換幾個民衆黨的提名席次，而是黃國昌個人的政治利益，譬如說：國民黨答應將來執政之後，讓他當法務部長！

