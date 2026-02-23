立委沈伯洋化身塔羅導師算民調日期 力挺台南新人拚初選

新春開工日，民進黨公告六都議員初選民調執行順序，台南預計有4區超額需初選，將與台北市在3月9日至3月15日舉行，各參選人也積極備戰，其中，第十選區東區4搶2競爭激烈，市議員初選參選人卓佩于今也邀集立委沈伯洋站台助陣，沈伯洋不僅化身塔羅導師幫民眾算塔羅，更陪同卓騎腳踏車掃街。

沈伯洋說，塔羅牌是卜術的一種，當初會接觸塔羅牌是為了與年輕人進行對話、輔導，很開心在開春後的首日工作天到台南，也透過塔羅牌與民眾互動。此外，這趟行程另一項重大任務，就是陪同卓佩于在東區騎腳踏車掃街拜票。

卓佩于趁機請沈伯洋算塔羅牌，希望知道初選民調時間大概會落在何時，結果抽出「聖杯10、金幣國王及寶劍國王」3張牌，沈伯洋說明，其實3張牌都是好牌，其中擁有數字的是聖杯10，民調時間最有可能落在3月10日，也希望選民屆時踴躍支持卓佩于，讓東區注入一股清新力量。