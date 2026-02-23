初選前爆發酒駕爭議 挑戰高市議員的黃偵琳抱兒痛哭三度致歉

民進黨高雄市左楠區議員擬參選人黃偵琳爆發酒駕爭議，她曾在2022年第二度挑戰高雄市議員，以525票些微差距成為落選頭。今年抱持最後一搏的心情再次參戰，竟又爆發酒駕觸犯公共危險罪，她今天下午受訪時抱著兒子痛哭，並在鏡頭前三度鞠躬道歉，直言「未來交由選民決定」。

有關黃偵琳酒駕爭議，民進黨高市黨部表示，對於酒駕一向秉持零容忍立場，此一原則亦與社會普遍價值一致，黃偵琳的參選資格，將由民進黨中央黨部中執會於25日進行資格審查，相關結果將以中執會審查決議為準。

黃偵琳屬於新潮流系，在內政部長劉世芳擔任立委期間出任辦公室執行長多年。黃偵琳出身政治世家，父親黃昭星曾任高雄市議員，叔叔黃昭輝也是前任立委，2018年她初次參選左楠區市議員，2022年二度參選又落敗，此次左楠區初選五搶四，她要跟現任議員黃文志、李雅慧，以及新人尹立、張以理競爭提名。

民進黨中央今天公布直轄市議員初選時程，高雄打前鋒。酒駕事件曝光後，黃偵琳先透過助理發表致歉信，隨後在服務處受訪時忍不住情緒潰堤，三度鞠躬道歉外，更抱著兒子哭喊「對不起」。她說，自己確實做錯了，去年除夕喝了酒騎車返家，必須跟社會大眾及關心她的人鞠躬道歉。

黃偵琳說，所有的司法程序與和解都已經完成，該面對、該承擔的事情她絕對會負起責任，不會逃避，未來會加入所有反酒駕行列，並成為反酒駕志工，以最高道德標準要求自己，喝酒絕對不開車、騎車。

外界出現退選質疑，記者問及是否會參選到底。黃偵琳表示，她十幾年一直熱心公眾事務，一切交由選民選擇及決定。

高雄市議員左楠區有八席議員，綠營選情多變，除黃偵琳出事外，另外擬登記參選的郭原甫在初選前突然宣布退選，前市長謝長廷幕僚薛兆基也是在初選截止前退出初選，改以無黨籍身分參選到底。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康