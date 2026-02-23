快訊

民進黨布局地方選舉！與會人士曝北市長「這2人」列入討論 未提及賈永婕

聯合報／ 黃婉婷／台北即時報導
民進黨今天在黨中央召開選對會，會後發言人吳崢（中）出面轉述。記者邱德祥／攝影
備戰年底地方選舉，民進黨今天舉行選對會，針對尚未提名的七個縣市布局，民進黨發言人吳崢指出，會中持續就徵詢進度交換意見，沒有新一波的建議提名名單，也未設定具體時間表；與會人士透露，台北市僅有行政院副院長鄭麗君、立委王世堅納入討論，台北101董事長賈永婕並未提及。

2026九合一選舉

至於泛藍議員魏嘉賢宣布參選花蓮縣長，民進黨持續關注，花蓮地方則反映盼與無黨籍議長張峻合作。

民進黨尚有七縣市未完成提名，包括台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮縣、金門縣、連江縣（馬祖）。吳崢指出，今天選對會針對尚未提名的縣市進行意見交換與資訊，但未進入下一階段的決策程序，也未設定具體時間點，剩下幾區將努力推進。

外傳黨內已有共識推派竹北市長鄭朝方出戰新竹縣長，吳崢表示，選對會委員有留意到地方和社會點名的人選，並密切關注對手陣營的動態，目前仍在全盤規畫中。

針對首都台北市，與會人士透露，會中僅行政院副院長鄭麗君、立委王世堅納入討論，近期因聲量爆棚的台北101董事長賈永婕則未提及；儘管壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農曾遞交台北市長參選意願表，但該人士說，吳鮮少被選對會提及。

桃園市方面，仍舊呈現總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部政次黃世杰誰來出戰的局面。

花蓮縣部分，與會人士提到，地方傾向與無黨籍花蓮縣議長張峻合作，但黨內仍在評估。

針對前花蓮市長魏嘉賢宣布參選縣長，魏嘉賢上次立委選舉原想本想跟綠營合作，最終卻退縮，導致民進黨對魏家「有陰影」，也因魏與國民黨立委傅崐萁家族友好，不排除魏是為了傅支持的吉安鄉長游淑貞策略性分票而出戰，綠營持續觀察。

由於澎湖縣長陳光復大年初一時因跌倒送醫，據轉述，選對會成員會中給予慰問，期盼陳早日康復。

