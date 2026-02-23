民進黨選對會討論縣市長提名人選 吳崢：剩少數幾區 持續努力推進
民進黨今天在黨中央召開選對會，會後發言人吳崢出面轉述表示，選對會的委員針對了目前全台灣各區還沒有提名縣市長人選的選區，每一區都做了討論。也持續就最新的徵詢進度來做意見的交換，不過今天並沒有去進行新一步的提名。
2026九合一選舉
吳崢說在開會的過程，選對會的委員們都非常關心澎湖縣陳光復縣長的身體狀況，就目前所了解，整體的康復情形是有在進步中，所以在會中，選對會的委員也針對陳縣長表達慰問之意，也一起幫他集氣，希望他能盡早恢復身體健康。
針對剩下還沒有提名的縣市人選的部分，吳崢表示，就是持續有進行相關的討論，委員們也有做意見的交換，也有做資訊的更新，不過今天還是沒有下一個階段的結果出來。對於大家很關注的台北市部份有進行討論，但是目前還沒有結果。今天針對全台各區，每一區還沒提名的選區，包含台北、桃園、新竹、花蓮，其實都有做廣泛的意見交流。因為之前賴清德主席有講到，本來是希望在農曆年之前可以完成大部分的提名，對於這個時間表，吳崢說，確實也是有照這個目標啦，在農曆年前有完成全台灣各地縣市大部分的提名，目前剩下的少數幾區，就持續努力來推進，沒有設定一個具體的、限定的時間點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。