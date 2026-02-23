民進黨選對會討論縣市長提名人選 吳崢：剩少數幾區 持續努力推進

快訊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民進黨今天在黨中央召開選對會，民進黨立院黨團書記長陳培瑜出席。記者邱德祥／攝影
民進黨今天在黨中央召開選對會，會後發言人吳崢出面轉述表示，選對會的委員針對了目前全台灣各區還沒有提名縣市長人選的選區，每一區都做了討論。也持續就最新的徵詢進度來做意見的交換，不過今天並沒有去進行新一步的提名。

吳崢說在開會的過程，選對會的委員們都非常關心澎湖縣陳光復縣長的身體狀況，就目前所了解，整體的康復情形是有在進步中，所以在會中，選對會的委員也針對陳縣長表達慰問之意，也一起幫他集氣，希望他能盡早恢復身體健康。

針對剩下還沒有提名的縣市人選的部分，吳崢表示，就是持續有進行相關的討論，委員們也有做意見的交換，也有做資訊的更新，不過今天還是沒有下一個階段的結果出來。對於大家很關注的台北市部份有進行討論，但是目前還沒有結果。今天針對全台各區，每一區還沒提名的選區，包含台北、桃園、新竹、花蓮，其實都有做廣泛的意見交流。因為之前賴清德主席有講到，本來是希望在農曆年之前可以完成大部分的提名，對於這個時間表，吳崢說，確實也是有照這個目標啦，在農曆年前有完成全台灣各地縣市大部分的提名，目前剩下的少數幾區，就持續努力來推進，沒有設定一個具體的、限定的時間點。

民進黨今天在黨中央召開選對會，會後發言人吳崢出面轉述。記者邱德祥／攝影
民進黨今天在黨中央召開選對會，會後發言人吳崢（中）出面轉述。記者邱德祥／攝影
民進黨今天在黨中央召開選對會，民進黨立院黨團書記長陳培瑜出席受訪。記者邱德祥／攝影
